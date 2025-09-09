Obavijesti

Ćaleta-Car za 24sata: Tu sam 10 godina, nisam više naivan klinac. A s 40 ću ležati na plaži

Piše Hrvoje Tironi,
Ćaleta-Car za 24sata: Tu sam 10 godina, nisam više naivan klinac. A s 40 ću ležati na plaži
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Drugačiji sam igrač nego prije, otkrio nam je stoper "vatrenih" koji se ustalio u početnih 11 pa otkrio detalje razgovora sa sucem: "Ponijelo me, bio sam uvjeren da je to penal, ali Perišić me smirio i hvala mu na tome"

Dojam je dobar, možemo biti zadovoljni nakon još dvije pobjede u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Vjerujem da smo protiv Crne Gore ispravili gorak okus koji je ostao nakon Farskih Otoka gdje je sve bilo tako-tako. Pokazali smo pravo lice, što i kako možemo igrati, svi smo sretni nakon nove pobjede, priča nam Duje Ćaleta-Car (28).

