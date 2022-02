Trebao je u Liverpool, sve je palo u vodu. Trebao je u West Ham, i to se izjalovilo. Hrvatski nogometni reprezentativac Duje Ćaleta-Car (25) ostaje u Marseilleu barem do ljeta. Nije bilo dogovora ni zadnjeg dana zimskoga prijelaznog roka.

Francuski klub tražio je za njega 30 milijuna eura, na kraju bi pristali i na 20 uz pet milijuna eura bonusa. Klub reprezentativnog suigrača Nikole Vlašića nudio mu je 400.000 eura mjesečno, dvostruko veću plaću od one u Olympiqueu.

Tjednima su "čekićari" pokušali dogovoriti posao i čekali zadnji trenutak kako bi Francuzi popustili i na slabiju ponudu. Tražili su posudbu uz opciju otkupa i preuzimanje Ćaleta-Carove plaće, javlja L'Equipe, a to u Marseilleu ipak nisu htjeli potpisati.

Liverpool me zvao. Pogodilo me što nisam išao

Prošle godine mu je, podsjetimo, propao prelazak u Liverpool. O tome je otvoreno govorio na pripremama reprezentacije za Euro.

- Događalo se to dva dana prije kraja prijelaznog roka, bilo je podne. Nije ostalo puno vremena, zvali su me agenti i kazali mi da Liverpool traži stopera, da me žele. Poslali su Englezi jednu-dvije ponude, s financijske strane je to bilo okej za Marseille. Sutradan smo imali neku utakmicu pa sam nakon nje otišao na razgovor sa sportskim direktorom. Bili su me spremni pustiti, ali morali su prvo pronaći zamjenu - objasnio je Šibenčanin.

- Nisu uspjeli, iako su učinili sve. Razočaran sam što nisam otišao u Liverpool, prvih par dana me to baš pogodilo, ne zove te takav klub svaki dan. Tri godine sam već tamo, neka promjena ne bi škodila, ali ako ostanem, nema veze, dobro mi je tamo - govorio je.

Duje ima ugovor do ljeta 2023. i morat će još jednom stati na loptu i fokusirati se na budućnost na jugu Francuske.