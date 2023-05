Čanadi o ostanku i drugoj ligi: Da je ovakva podrška na svim utakmicama, bili bismo bolji

Hajduk je prvi put obranio naslov u Hrvatskom nogometnom kupu pobijedivši Šibenik 2-0 na Rujevici, a onda je krenulo veliko slavlje oko 5000 navijača. "Još će sunce sjati", pisalo je na Hajdukovim majicama.

Izjavu nakon utakmice dao je i trener Šibenika Damir Čanadi:

- Nisu nam puno šansi kreirali u prvom poluvremenu, a u drugom su zabili gol, to je kvaliteta koja je nama falila, da zadržimo loptu i krenemo naprijed. Hajduk je zasluženo pobijedio, ali borili smo se, bili smo taktički organizirani i nismo im puno dali. Ekipa je bila OK, čvrsta, Hajduk nije mogao proći neke situacije, ali Livaja je tim svojim prvim dodirom opet riješio. Šteta, mogli smo doći do 120 minuta. Imali smo probleme, prihvatili smo da smo ispali i hoćemo završiti sezonu pobjedom u nedjelju - rekao je Čanadi za Hrvatski radio i nastavio:

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Pokazali smo da možemo parirati Hajduku, iako naprijed nemamo takvu kvalitetu, tu su bolji, to nemamo, ali kompliment mojoj momčadi, samo da smo bolje kontre odigrali. Atmosfera je bila top, ne događa se često to, i Funcuti su bili top. Da je tako svaki put u Šibeniku, bili bi svi zadovoljni i imali bismo bolje rezultate.

Zašto je Šibenik kompromitirao status prvoligša?

- Ako napišem knjigu na kraju karijere, bit će bestseler. Ne bih nikoga krivio, predsjednik i stožer željeli su popraviti nešto i sad je to neka nova šansa da klub napravi bolje uvjete za profesionalni nogomet. Varaždin je to pokazao. Mi smo imali jako puno transfera u ovoj sezoni, promijenili smo 23 igrača i puno je tu problema. No ne bih sad o tome, to ćemo interno riješiti. Svi smo krivi, i ja i novi predsjednik i igrači. Svi moramo preuzeti odgovornost.

Ostaje li i iduće sezone?

- Ne znam, nemam nikakve planove. Moram vidjeti s predsjednikom. Najbitnij je klub, a sad je prilika za nešto novo.