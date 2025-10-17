Iskusni rukometni trener Vladimir Canjuga zbog zdravstvenih problema odlazi u mirovinu! Godine stresa učinile su svoje, a sada uživa u miru i kavi. Planira živjeti aktivno i zdravo
VELIKI RUKOMETNI TRENER PLUS+
Canjuga za 24sata: S utakmice sam otišao ravno u bolnicu. Prelomio sam da je to kraj...
Prije nešto više od tjedan dana Vladimir Canjuga (65) vozio se na susret Koke i Zrinskog. Na putu mu se slika počela duplicirati, ali je i takav vodio utakmicu.
