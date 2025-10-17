Obavijesti

VELIKI RUKOMETNI TRENER

Canjuga za 24sata: S utakmice sam otišao ravno u bolnicu. Prelomio sam da je to kraj...

Piše Ivan Tomašković,
Canjuga za 24sata: S utakmice sam otišao ravno u bolnicu. Prelomio sam da je to kraj...
Varaždin: Žensko Europsko rukometno prvenstvo, Hrvatska - Njema?ka | Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Iskusni rukometni trener Vladimir Canjuga zbog zdravstvenih problema odlazi u mirovinu! Godine stresa učinile su svoje, a sada uživa u miru i kavi. Planira živjeti aktivno i zdravo

Prije nešto više od tjedan dana Vladimir Canjuga (65) vozio se na susret Koke i Zrinskog. Na putu mu se slika počela duplicirati, ali je i takav vodio utakmicu.

