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CHRISTIAN PULIŠIĆ

'Captain America' s hrvatskim korijenima: Otac tetovirao šahovnicu, djed došao s Oliba

Piše Bruno Lukas,
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'Captain America' s hrvatskim korijenima: Otac tetovirao šahovnicu, djed došao s Oliba
Foto: screenshot/Reuters

Christian Pulišić, najveća zvijezda američke nogometne reprezentacije, ima duboke hrvatske korijene, njegov djed Mate rođen je na otoku Olibu i emigrirao u SAD

Admiral

Nadimak Captain America prati Christiana Pulišića (27) od ranih dana, no iza blistave karijere stoji obitelj čiji su korijeni na malom dalmatinskom otoku Olibu.

Djed Mate Pulišić tamo se rodio prije nego što je emigrirao u Sjedinjene Države, a ta hrvatska nit provlači se kroz cijelu obitelj i karijeru jednog od najprepoznatljivijih nogometaša koje je Amerika dala.

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Zahvaljujući djedu i ocu, Pulišić je uzeo hrvatsku putovnicu i taj potez nije bio samo sentimentalne prirode. Hrvatsko državljanstvo bilo je ključno za njegov transfer u Borussiju Dortmund, gdje je kao tinejdžer eksplodirao i privukao pozornost cijelog svijeta. Kasnije je procvao u Chelseaju i Milanu, a sve je počelo s putovnicom s hrvatskim grbom.

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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Nogomet je kod Pulišića prava obiteljska tradicija. Roditelji Mark i Kelley igrali su sveučilišni nogomet, a otac Mark imao je i profesionalnu karijeru. Upravo je on bio najvažnija figura u Christianovu odrastanju, obitelj se zbog nogometa selila između Amerike i Europe, a lopta je bila sastavni dio svakodnevice.

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Simboličan trenutak dogodio se 2023. na jednoj utakmici Milana, kada je Mark Pulišić pokazao tetovažu hrvatske šahovnice na ruci.

Fotografija se brzo proširila društvenim mrežama i oduševila mnoge Hrvate, još jedan dokaz da hrvatska veza u obitelji Pulišić nije samo na papiru.

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