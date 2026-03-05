Carević nakon prolaska u Kupu: Privilegija je biti u polufinalu...

Gorica je u polufinalu hrvatskog Kupa. U četvrtfinalu momčad Marija Carevića pobijedila je Varaždin 3-1. Za Goricu su zabijali Epailly, Trontelj i Pršir, a za Varaždin Mamić. Jako dobru utakmicu odigrala je Gorica, a trener Carević nije krio zadovoljstvo nakon utakmice.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Varaždin - Gorica 1-3

Pokretanje videa... 02:03 Golovi na utakmici Varaždin - Gorica | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Bila je zahtjevna utakmica, imali smo samo dva dana odmora nakon Dinama pa smo izmiješali sastav. Mislim da smo zasluženo slavili, imali smo i prilike za povećat vodstvo i ranije. Veseli me taj prolazak u polufinale, bez obzira na igrače koji nisu mogli igrati, imali smo cilj prolaska jer privilegija je igrati polufinale Kupa. Svaka ovakva pobjeda nam daje dodatnu dozu samopouzdanja i na taj način rastemo kao ekipa. U polufinalnoj utakmici dat ćemo sve od sebe da dođemo u finale, bez obzira protiv koga igrali - rekao je.

Nikola Šafarić naglasio je kako je njegova momčad previše poklanjala protivniku.

- Jednostavno nije bio naš dan. Poklanjali smo protivniku šanse, imali su neke situacije da odu i na veće vodstvo. Mi smo previše promašili, bilo je prilika da se utakmica ne izgubi. Uz nesreću koju smo imali, previše grešaka i pokloni, jednostavno nismo mogli proći.