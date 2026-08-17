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Carević ne ide na operaciju kuka

Piše Luka Tunjić,
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Carević ne ide na operaciju kuka
Gorica i Hajduk sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Razvit ćemo nekoliko mladih igrača, ali moramo dovesti još "mesa" kako bi imali bolji podražaj s klupe i malo više kvalitete, poručio je Carević nakon poraza od Hajduka

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Gorica je objavila kako trener Mario Carević (44) neće biti podvrgnut operaciji kuka. U ponedjeljak ujutro pojavila se glasina kako će Carević privremeno odstupiti od klupe zbog operativnog zahvata, ali Gorica ističe kako 44-godišnjak ne planira ići "pod nož".

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Gorica - Hajduk 1-2 (sažetak) VIDEO
Gorica - Hajduk 1-2 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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- Gorica ovim putem želi demantirati netočne informacije koje su se pojavile u pojedinim medijima, a prema kojima će trener Mario Carević zbog operacije privremeno napustiti klupu naše momčadi - objavila je Gorica.

Carević ima evidentnih problema s kukovima, otežano hoda, ali nastavlja normalno obavljati svoj posao.

- Točno je da trener Carević ima problema s kukovima, međutim operativni zahvat nije planiran i trener će nastaviti normalno obavljati svoj posao - zaključuje klub.

Gorica i Hajduk sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Hajduk sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Carevićeva momčad nije dobro ušla u novu sezonu. Nakon tri kola Gorica i dalje nema bodova u prvenstvu, a u nedjelju je izgubila 2-1 od Hajduka na domaćem terenu.

- Nije tajna da tražimo pojačanja. Imamo puno juniora, drago mi je da dobivaju prilike. Frigan je 2009. godište i jako je potentan, ima ogromnu nogometnu inteligenciju, ali ne mogu očekivati da će mi on nositi igru i preuzeti odgovornost protiv Hajduka. Razvit ćemo nekoliko mladih igrača, ali moramo dovesti još "mesa" kako bi imali bolji podražaj s klupe i malo više kvalitete - poručio je trener Gorice.

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