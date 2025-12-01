Aktualni trener Gorice već dva puta je ozbiljno uzdrmao 'modre'. U finišu prošle sezone pobjedom (1-0) oduzeo Dinamu šansu za naslov prvaka, a onda ih sredinom rujna svladao u Maksimiru. I započeo veliku krizu
Ovo je mogući sastav Dinama za Goricu. Carević je 'crna mačka', je li ovaj put vrijeme za revanš?
Dinamo će danas (od 18 sati) u Velikoj Gorici tražiti povratak na vrh prvenstvene ljestvice. Zagrepčani su opet upali u krizu, veliko je pitanje može li Mario Kovačević još jednom izvući svoju momčad iz krize. Nasreću po "modre", u sličnim problemima je i Hajduk, koji je u posljednja dva kola skupio tek jedan bod i omogućio Dinamu da se opet domogne vrha. I smiri nervozu među sve nestrpljivijim navijačima.
