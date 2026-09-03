Carević uoči Dinama: Takav sam tip, vjerujem da nešto možemo

Situacija nije dobra u Gorici. Nakon pet odigranih kola, momčad Marija Carevića zauzima posljednje mjesto HNL-a s mršavim bodom, kojeg je Gorica osvojila upravo u petom kolu protiv Rijeke. A situacija bi mogla postati i lošija za Goričane jer u subotu gostuju na Maksimiru kod aktualnog prvaka Dinama (18 sati).

Carević je u petak najavio utakmicu.

- Naravno da je Dinamo i u ovom trenutku favorit, ali mislim da moramo biti hrabriji i da možemo, bez obzira na rezultat, opet izvući nešto pozitivno iz te utakmice. Gledam dugoročno da rastemo kao momčad, da neke stvari koje nisu bile dobre do sada budu bolje i to nam je najvažnije - rekao je Carević i nadodao...

- Svjesni smo da ćemo biti pod pritiskom, ali moramo čekati svoju priliku i živjeti za situacije u kojima možemo biti opasni. Jednostavno moramo prihvatiti zadatke i zahtjeve koje ćemo staviti pred igrače te ih pokušati odraditi najbolje moguće.

Koprivnica: Gorica i Slaven Belupo sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Puno problema ima Carevićeva momčad ove sezone. Momčad je ovog ljeta napustilo nekoliko ključnih igrača, a nije ni zdravstveni karton baš povoljan...

- Moramo izgurati ovaj period, stabilizirati se i pokušati uzeti što više bodova možemo. Kada se kompletiramo i kada igrači koji su nam pristigli dođu na potrebnu razinu fizičke spreme, možemo očekivati puno bolje rezultate. Imam povjerenje u svakoga tko izađe na Maksimiru i u sljedećim utakmicama. Ja sam takav tip koji stvarno vjeruje da možemo nešto napraviti. Želim da budemo hrabri, da ponudimo najbolje od sebe, a što će biti rezultatski, na to ne možemo utjecati.

Napadač Patrik Mijić također s optimizmom očekuje subotnji dvoboj. Iako je u dosadašnjem dijelu sezone imao nekoliko prilika koje nije uspio pretvoriti u pogodak, ističe da ne osjeća dodatni pritisak. Isto tako, Mijić smatra da Gorica na Maksimir može istrčati rasterećena i pokušati iskoristiti svoju priliku.