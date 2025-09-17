Čarli ruši nove granice: Dalićev pomoćnik sudjelovat će na biciklističkoj utrci Istria300

Nakon godina dominacije na nogometnim terenima kao stup obrane hrvatske reprezentacije, Vedran Ćorluka (39) pronašao je novu arenu za dokazivanje svoje sportske izdržljivosti – asfalt. Bivši nogometaš, poznat po beskompromisnoj igri i mirnoći pod pritiskom, svoju je natjecateljsku strast usmjerio na dva kotača, postavši ozbiljan sudionik nekih od najzahtjevnijih amaterskih biciklističkih utrka u Europi. Njegovo sudjelovanje na spektaklu Istria300 potvrdilo je ono što njegovi pratitelji već znaju: Čarlijeva sportska priča daleko je od gotove.

Da bismo razumjeli veličinu Ćorlukinog pothvata, prvo treba shvatiti što je Istria300. Riječ je o najvećem amaterskom biciklističkom događaju u središnjoj i jugoistočnoj Europi i manifestaciji koja bilježi nevjerojatan rast popularnosti. Od prvog izdanja 2020. godine s 800 sudionika, događaj je narastao na impresivnih 4200 biciklista iz više od 40 zemalja svijeta, uključujući daleke destinacije poput Australije, Brazila i Južnoafričke Republike. Mjesta se rasprodaju mjesecima unaprijed, a lista čekanja je duga, što samo potvrđuje status Istre kao vodeće cikloturističke destinacije.

Ono što Istria300 čini jedinstvenim jest koncept "Ride your limits". Sudionici ne moraju unaprijed odabrati duljinu staze. Umjesto toga, tijekom same vožnje odlučuju hoće li savladati kraću rutu od 135 km, srednju od 209 km ili se upustiti u epski izazov od 300 kilometara po kojima je utrka i dobila ime. Ova fleksibilnost omogućuje i rekreativcima i iskusnim amaterima da testiraju svoje granice rame uz rame s olimpijskim pobjednicima i svjetskim prvacima. Istria300 trajat će od 25. do 28. rujna, a sama vožnja počinje u subotu, 27. rujna

Upravo će se na tom prestižnom događaju Vedran Ćorluka uhvatiti u koštac sa srednjom, ali iznimno zahtjevnom rutom od 209 kilometara. Vozeći kroz idilične, ali brdovite krajolike Istre, pokušati dokazati da njegova fizička sprema i mentalna snaga nisu nestale s krajem nogometne karijere.

Osim Čarlija, publika će imati priliku vidjeti svjetskog prvaka u brdskom biciklizmu Albana Lakatea te Daniela Federspiela, svjetskog prvaka u cross-country brdskom biciklizmu.

Ćorlukina biciklistička avantura nije ograničena samo na Istru. Njegova posvećenost vidljiva je i kroz sudjelovanje na drugim poznatim maratonima. Uspješno je završio i glasoviti Maraton dles Dolomites, utrku dugu 138 kilometara koja vodi preko surovih planinskih prijevoja talijanskih Dolomita. Time je jasno dao do znanja da je biciklizam za njega više od hobija – to je način života i platforma za nove sportske izazove.