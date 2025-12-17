Obavijesti

EMOTIVNA OBJAVA

Carlos Alcaraz prekida suradnju s trenerom nakon sedam godina

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Juanki i ja odlučili smo prekinuti našu zajedničku povijest kao trener i igrač. Hvala vam što ste dječje snove pretvorili u stvarnost, napisao je Alcaraz na društvenim mrežama

Prvi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz u srijedu je objavio da se rastaje od svog dugogodišnjeg trenera Juana Carlosa Ferrera nakon sedam godina suradnje.

"Jako mi je teško napisati ovu objavu. Nakon više od sedam godina zajedno, Juanki i ja odlučili smo prekinuti našu zajedničku povijest kao trener i igrač. Hvala vam što ste dječje snove pretvorili u stvarnost", napisao je Alcaraz na svojim društvenim mrežama, u objavi popraćenoj fotografijama na kojima grli Ferrer.

Ferrero, također nekada prvi tenisač svijeta, počeo je trenirati Alcaraza kad je imao 15 godina.  Pod vodstvom Ferrera, Alcaraz je osvojio je ukupno 24 naslova, uključujući šest Grand Slam naslova. Ferrero je ove godine, zajedno sa Samuelom Lopezom, proglašen trenerom godine, i jedini je koji je to priznanje dobio dva puta, nakon što ga je osvojio i 2022. godine. Lopez će sada preuzeti ulogu glavnog Alcarazovog trenera i pratit će ga na turneji po Australiji i Novom Zelandu. 

