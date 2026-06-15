Carolina Hurricanesi drugi put u povijesti osvojili Stanley Cup

Hokejaši Carolina Hurricanesa osvojili su naslov NHL prvaka za ovu sezonu, oni su do Stanley Cupa stigli nakon što su u šestoj utakmici finala doigravanja kao gosti u Las Vegasu svladali domaće Golden Knightse sa 3-0 te tako stigli do konačnog trijumfa od 4-2 u pobjedama.

Za Hurricanese je ovo drugi naslov u povijesti, a osvojili su ga točno 20 godina nakon prvoga. Poveznica kod oba naslova je aktualni trener Rod Brind'Amour koji je te 2006. godine bio kapetan momčadi.

Carolina je dominirala tijekom čitavog šestog susreta, postigla je po jedan gol u svakoj trećini, te je u potpunosti umrtvila napad domaćih koji usprkos zaostatku u eliminacijskoj utakmici nisu uspijevali stvoriti nikakav pritisak.

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Prvi gol na utakmici postigao je Taylor Hall (3:47) nakon manje od četiri minute igre kada je na ulasku u protivničku trećinu prihvatio dugo dodavanje Slavina i zatim snažnim udarcem "probio" vratara Harta. Na 2-0 je sredinom druge trećine povisio Jackson Blake (33:31) kojega je idealno poslužio Stankoven da bi konačni rezultat postavio Nikolaj Ehlers (58:52) pogotkom u praznu mrežu 1:08 minuta prije isteka vremena. Usto je vratar Brandon Bussi upisao "shutout" obranivših svih 22 pokušaja domaćih.

Hurricanesi su dominantno odigrali ovogodišnje doigravanje, do potrebnih 16 pobjeda za naslov stigli su u samo 19 odigranih susreta. U prvom krugu su sa 4-0 izbacili Ottawa Senatorse, u drugom krugu su također sa 4-0 bili bolji od Philadelphia Flyersa, u finalu Istoka su sa 4-1 svladali Montreal Canadiense da bi u finalu nadigrali Vegas Golden Knightse sa 4-2.

Za Golden Knightse, momčad osnovanu tek 2017. godine, ovo je bio treći nastup u finalu, a ostali su na jednom naslovu osvojenom 2023. godine.