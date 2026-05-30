BORBA ZA NHL NASLOV

Carolina Hurricanesi nakon 20 godina u finalu Stanley Cupa

Piše HINA,
Carolina Hurricanesi su u furioznom stilu izborili finale Stanley Cupa nakon 20 godina! Montreal je pao s 6-1, a sljedeći izazov je Vegas Golden Knights

Carolina Hurricanesi su se plasirali u finale Stanley Cupa prvi put u 20 godina nakon što su u petoj utakmici finala Istočne konferencije pobijedili Montreal Canadiense u Raleighu sa 6-1. Hurricanesi su seriju dobili rezultatom 4-1 i sada ih u finalu Stanley Cupa, koje počinje u utorak u Raleighu, čekaju Vegas Golden Knights koji je u finalu Zapadne konferencije eliminirao Colorado Avalanche.

Hurricanesi, koji su izgubili u finalima konferencije 2019., 2022. i 2024., sada kreću u osvajanje Kupa prvi put od 2006. Izgubili su samo jednu utakmicu na putu do finala Stanley Cupa.

Taylor Hall, Logan Stankoven Jackson Blake, Seth Jarvis, Eric Robinson i Shayne Gostisbehere zabili su golove za Carolinu, a vratar Frederik Andersen imao je 23 obrane. Jedini strijelac za Canadiense bio je Cole Caufield, a vratar Montreala Jakub Dobes obranio je 24 udarca prema golu Montreala.

Baš kao i u četvrtoj utakmici, domaćini su iskoristili prvu trećinu s tri gola za odskočnu dasku do pobjede. Hall je zabio prvi gol neposredno prije sredine prve četvrtine, Stankoven je udvostručio vodstvo šest minuta kasnije, a Robinson je zaključio dominantnu četvrtinu iskoristivši priliku iz kontranapada. Blake je povećao prednost na četiri gola u osmoj minuti druge trećine, a Gostisbehere je postigao gol s igračem više pred kraj srednjeg dijela utakmice za 5-0.

Caufield je pokvario Andersenov pokušaj drugog uzastopnog shutouta kada je postigao gol s igračem više 9:10 prije kraja regularnog dijela. Jarvis je zaokružio rezultat golom u praznu mrežu.

NHL doigravanje, Istočna konferencija, finale, peta utakmica:

Carolina Hurricanes - Montreal Canadies 6-1 (Carolina Hurricanes se s rezultatom 4-1 u seriji na četiri pobjede plasirala u finale Stanley Cupa) 

