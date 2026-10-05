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FOTO: OBOŽAVA HRVATSKU

Carstvo 'bosanskog dijamanta' na Jadranu: Karijera za BiH je gotova, zahuktava se poslovna

Edin Džeko, koji je u petak završio reprezentativnu karijeru, osvaja Dubrovnik! Uložio milijune u vile i restoran "Ezza". Luksuz, hedonizam i poslovni uspjeh na jugu Hrvatske
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Carstvo 'bosanskog dijamanta' na Jadranu: Karijera za BiH je gotova, zahuktava se poslovna
Dok se mnogi svjetski sportaši odlučuju za ulaganja u dionice ili tehnološke startupe, Edin Džeko (40), umirovljeni kapetan bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije i jedan od najboljih napadača generacije, poslovno carstvo odlučio je graditi na jugu Hrvatske. | Foto: Instagram, Grgo Jelavić/PIXSELL
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Dok se mnogi svjetski sportaši odlučuju za ulaganja u dionice ili tehnološke startupe, Edin Džeko (40), umirovljeni kapetan bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije i jedan od najboljih napadača generacije, poslovno carstvo odlučio je graditi na jugu Hrvatske. | Foto: Instagram, Grgo Jelavić/PIXSELL
Komentari 35

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