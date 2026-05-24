Carvajal se emotivno oprostio od Reala: Ovakvu karijeru kao dijete nisam mogao ni sanjati...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Kacper Pempel

Ovo je najbolji klub na svijetu. Nadam se da će me svi pamtiti po lijepom - rekao je legendarni kapetan 'kraljeva' nakon posljednje utakmice

Real Madrid odigrao je posljednju utakmicu španjolske La Lige pred domaćim navijačima na Santiagu Bernabeuu. 'Kraljevi' su slavili nad Atletich Clubom 4-2, ali pobjeda je ostala u sjeni oproštaja dvojice igrača. Od kluba su se oprostili legenda i kapetan Dani Carvajal i David Alaba. 

Carvajal iz Reala odlazi s brojnim osvojenim trofejima, tijekom karijere u madridskom klubu osvojio je njih čak 27 od čega su šest naslovi Lige prvaka. S druge strane, Alabu su ozljede sprječavale da ostavi dublji trag od kako je došao u Madrid 2021. Za 'kraljeve' je nastupio 132 puta, zabio pet golova i postigao 9 asistencija. Carvajal je tijekom 13 godina u Madridu upisao čak 451 nastup, a 14 puta je zatresao mrežu i 66 puta namjestio gol. 

Kapetan se nakon utakmice oprostio od navijača uz emotivan govor koji je održao nasred terena. 

- Real Madrid nije samo klub mog života - to je moj život. Rođen sam kao navijač Reala, ovdje sam proveo 23 godine, prošao sve kategorije, osvojio sve što se može osvojiti, bio i kapetan... Ne bih mogao tražiti više. Odlazim jako sretan i ispunjen - započeo je Španjolac pa se onda prisjetio i početka karijere koju je počeo u akademiji.

- Da mi je netko kao djetetu rekao da ću imati ovakvu karijeru, ne bih mogao ni zamisliti. Bilo je predivno od prvog do posljednjeg dana. Pobjede, teški trenuci koji su mi pomogli da sazrijem, svlačionica koju sam dijelio s divnim ljudima... Ovo je najbolji klub na svijetu. Nadam se da će me svi pamtiti po lijepom.

Obratio se i svojim suigračima. 

- Nismo imali dvije lagane sezone, ali siguran sam da ćemo ponovno pobjeđivati. Ovo je Real Madrid i moramo se ponovno uzdignuti, baš kao što nam nalaže naša povijest - rekao je pa poslao poruku navijačima:

- Hvala vam svima, prekrasni ste. Od prvog do posljednjeg dana nosili ste me na svojim ramenima. Ovaj oproštaj čini me neizmjerno ponosnim što sam madridist. Neke karijere definiraju trofeji, a ja samo želim da me pamtite s ponosom i sa sigurnošću da sam dao sve za ovaj dres. Jučer, danas i uvijek - Hala Madrid - zaključio je emotivan govor.  

