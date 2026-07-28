Casper Ruud bit će šesti član momčadi Europe na Laver Cupu

Norveški tenisač Casper Ruud šesti je član europske momčadi (Team Europe) koja će se u Laver Cupu u Londonu suočiti s momčadi svijeta (Team World). Trinaesti tenisač svijeta pridružit će se pobjedniku Roland Garrosa Alexanderu Zverevu, sedmerostrukom osvajaču Grand Slam naslova Carlosu Alcarazu, Talijanu Flaviju Cobolliju, češkoj nadi Jakubu Menšíku i Španjolcu Rafaelu Jodaru na turniru koji se održava od 25. do 27. rujna.

Ruudu će ovo biti šesti uzastopni nastup na tom ekipnom natjecanju.

- Casper je upravo onakav tip igrača kakvog želite u svojoj momčadi. On je fantastičan natjecatelj, sjajan suigrač i osoba koja uistinu prihvaća duh Laver Cupa. Bili smo razočarani što prošle godine nismo pobijedili, no to nam je dalo dodatnu motivaciju - izjavio je kapetan europske momčadi Yannick Noah.

Laver Cup se u Londonu posljednji put održao 2022. godine, kada je švicarska legenda Roger Federer odigrao posljednji natjecateljski meč u karijeri, nastupivši u paru s Rafom Nadalom u igri parova.

Kapetan momčadi svijeta bit će Andre Agassi, a u sastavu će biti Australac Alex de Minaur, Amerikanci Ben Shelton, Taylor Fritz, Learner Tien i Tommy Paul te Kazahstanac Alexander Bublik.