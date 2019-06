Cavani faulirao Japanca, sudac uz VAR njemu poklonio penal!

Japan je iznenadio Urugvajce, odigrao 2-2 i zakomplicirao situaciju u skupini C na Copa Americi. Imali su Japanci dva puta vodstvo, ali Urugvaj se uspio vratiti.Utakmica u Porto Alegreu je bila sjajna za navijale, otvorena, s puno prilika i na koncu s četiri gola.

Koji Miyoshi je u 25. minuti zabio za vodstvo nakon što ga je dugom loptom pronašao Shibasaki. Sjurio se u kazneni prostor, protivnici ga nisu uspjeli zaustaviti, a on je zabio. Samo sedam minuta je trajalo njihovo vodstvo. Naomichija Uede je prekršajem zaustavio Edinsona Cavanija. Sudac je odmah odmahnuo rukom, nije namjeravao svirati penal, ali su mu savjetovali da se konzultira s VAR-om. Nakon pregledavanja snimke i dugog razmišljanja pokazao je na bijelu točku. Penal je zabio Luis Suarez. Ova odluka je izazvala mnogo kontroverze jer se čini kako je Cavani zapravo u pokušaju da dođe do lopte udario protivnika, a ne da je na njemu bio faul!

Foto: DIEGO VARA

VAR is absolute trash. It's criminal to give Cavani the penalty and not make that EXACT same call on the other side. #CopaAmerica #UruguayvsJapon — Hootie Hennessey (@hootiehennessey) 21. lipnja 2019.

Wow Japan is being robbed by Uruguay. Crazy how Cavani's was a penalty but Japanese player gets kicked in the box clearer and it's not?!?! — Andrew (@AndresR77858448) 21. lipnja 2019.

Japan stolen by very bad referee andres jose rojas noguera #CopaAmerica2019 #verguenza Penalty invented for #cavani — MoodMe (@MoodMeAp) 21. lipnja 2019.

It seems that all referees in #CopaAmerica are against Japan 😕 no penalty for Cavani he must get a yellow card for super acting !! Get Vaar Out Of Football @FIFAcom stop the mess !! — Amani Harbi (@AmaniHarbi) 20. lipnja 2019.

Penalty for Uruguay. Cavani dives. Classic Uruguay move. Playing like shit so we cheat. Not only that but embarrassingly bad from laxalt, Cáceres, and our shite grandpa forwards — brazil CA19 CHAMP (@gusinh011) 20. lipnja 2019.

Edinson Cavani je brzo nakon gola zatresao prečku, nizao je prilike i nakon povratka s poluvremena, ali Japan je vratio vodstvo. Miyoshi je u 59. minuti iskoristio lošu reakciju Muslere i ponovno je zabio. Urugvajci su uspjeli spasiti bod do kraja. Nicolas Lodeiro je ubacio iz kornera, a Jose Gimenez je zabio. Sudac je ponovno išao provjeriti VAR, nakon pregleda snimke je ustvrdio kako golu nije prethodilo zaleđe i Urugvajci su mogli slaviti.

Japan se ovim bodom iskupio za visoki 4-0 poraz od Čilea u prošlom kolu. U zadnjoj utakmici igraju s posljednjim Ekvadorom koji je bez bodova. Urugvaj je prvi u skupini s četiri boda, a Čile ima tri. Oni će u zadnjem kolu odlučivati o pobjedniku skupine.