Funkciju trenera od Vladimira Anzulovića preuzima njegov pomoćnik Hrvoje Radanović. Anzuloviću su presudili loši rezultati u domaćem prvenstvu, poručili su iz kluba
Cedevita Junior nakon niza loših utakmica u domaćem prvenstvu smjenila trenera Anzulovića
Košarkaši Cedevite Junior ostali su bez trenera. Nakon poraza od Kvarnera 65-73, Cedevita je na 11. mjestu Premijer lige. Upravo je taj poraz bio presudan za trenersku poziciju Vladimira Anzulovića.
Cedevita Junior je pod vodstvom Anzulovića ostvarila dobre rezultate u FIBA Europe Cupu, ali dosadašnji učinak u domaćem prvenstvu presudio je sada bivšem treneru. Vijest je potvrdio klub putem društvenih mreža, gdje su napisali:
"Cedevita Junior obavještava javnost da Vladimir Anzulović više nije trener seniorske momčadi. Gospodinu Anzuloviću zahvaljujemo na uloženom trudu i ostvarenim rezultatima u FIBA Europe Cupu, ali s obzirom na loše rezultate u domaćem prvenstvu, klub je odlučio napraviti promjenu na klupi. Momčad će do daljnjega voditi pomoćni trener Hrvoje Radanović"
