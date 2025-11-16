Cedevita Junior nakon niza loših utakmica u domaćem prvenstvu smjenila trenera Anzulovića

Košarkaši Cedevite Junior ostali su bez trenera. Nakon poraza od Kvarnera 65-73, Cedevita je na 11. mjestu Premijer lige. Upravo je taj poraz bio presudan za trenersku poziciju Vladimira Anzulovića.

Cedevita Junior je pod vodstvom Anzulovića ostvarila dobre rezultate u FIBA Europe Cupu, ali dosadašnji učinak u domaćem prvenstvu presudio je sada bivšem treneru. Vijest je potvrdio klub putem društvenih mreža, gdje su napisali:

"Cedevita Junior obavještava javnost da Vladimir Anzulović više nije trener seniorske momčadi. Gospodinu Anzuloviću zahvaljujemo na uloženom trudu i ostvarenim rezultatima u FIBA Europe Cupu, ali s obzirom na loše rezultate u domaćem prvenstvu, klub je odlučio napraviti promjenu na klupi. Momčad će do daljnjega voditi pomoćni trener Hrvoje Radanović"

Zagreb: Košarkaši Cibone dočekali su momčad KK Cedevita Junior u sklopu sedmog kola SuperSport Premijer lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL