Cedevita po finale u Podgoricu: Uh, navijači su tamo malo ludi

Cedevita danas u 19 sati igra protiv Budućnosti u Podgorici treću utakmicu polufinalne serije regionalne ABA lige.

Ključna je to utakmica koja će odlučiti finalista.

- Već smo puno pričali na tu temu. Nemam nekog posebnog osjećaja što bi se moglo dogoditi i što će biti. Mi smo imali svoju priliku dobiti dolje prvu utakmicu, no nismo je iskoristili i uzeli pobjedu, tako da će nekako na papiru ovo sada biti još teže. No, kao što je i Will rekao, svaka utakmica je priča za sebe. Moramo dolje odigrati puno bolje i čvršće nego u prvoj utakmici, tako da mislim da će ta utakmica biti kompletno drugačija nego prva. Bit će više nervoze jer je zadnja. Mislim da će igrači dati sve od sebe i neće tu biti velikog taktiziranja. Igramo u jednoj teškoj atmosferi. Znamo da je Budućnost ove sezone kod kuće izgubila samo dvije utakmice, protiv Darušafake i Kubana, i nadam se da ćemo dati svoj maksimum - rekao je Jure Zdovc, trener Cedevite.

- Moramo biti pametni. Imamo par igrača koji se moraju malo kontrolirati u takvoj atmosferi. Ono što ja zamjeram svojoj ekipi puno puta je da ne odigraju do kraja i odustanu prelako. Kad naprave neku grešku u obranu, odustanu. To smo malo u zadnjoj utakmici kod kuće ispravili. Greške su sastavni dio i tu treba napravit sve, rotirati i pomagat jedno drugom da se ta greška brže ispravi. Generalno imamo dobru atmosferu u momčadi, igrači su koncentrirani, znaju gdje idu, što i kako, tako da tu nema dileme - dodao je Zdovc.

Cherry: Navijači su ludi tamo

- To je velika utakmica, očito. Obje momčadi moraju pobijediti, a u obje dosadašnje utakmice u doigravanju borba je bila žestoka. Mislim da je publika u obje dvorane imala veliki utjecaj na pobjede domaćina. U Podgorici je vruća dvorana i navijači su ludi, no mi moramo napraviti ono što treba i ne dozvoliti da na nas utječe publika. To je važna utakmica, no naš trener radi odličan posao i dobro nas priprema - rekao je razigravač Cedevite Will Cherry.

- Mislim da obje momčadi osjećaju pritisak, posebno mi. Ušli smo u ovu sezonu s velikim očekivanjima, a ta očekivanja nisu bila da stanemo u polufinalu. Pritisak je da uđemo u finale, no to je za nas ipak samo još jedna utakmica i moramo biti fokusirani i pokušati doći do pobjede - dodao je Cherry.