Cedevita slavila u Kupu, Rozić odigrao 800. utakmicu u Ciboni

Slavila je Cedevita 89-74 (28-17, 15-23, 21-15, 25-19), a Marin Rozić odigrao je u večeras u finalu kupa Krešimira Ćosića svoju 800. utakmicu u dresu Cibone! Daleko najviše u povijesti zagrebačkog kluba, i teško da će njegov rekord više ikad neki igrač Cibone dostići. Ovo je popularnom Rozi 15. sezona u najdražem dresu i čak 19. finale kupa ili prvenstva. Našalili smo se u novinarskoj loži kako ih jedino sudac Srđan Dožai ima toliko, jer i on je tu oduvijek.

Govori taj podatak ponešto o Roziću, koji je večeras ostao na dva koša i jednom skoku, ali još i više o Ciboni, koja sve teže prati ritam gradskog rivala. Prije svega financijski i organizacijski, a slijedom toga i na parketu. Od 9 međusobnih finala u domaćim natjecanjima, uključujući i večerašnje, Cedevita je slavila 7 puta, no u zadnjih pet godina Cedevita je uzela pet duplih kruna, a nakon osvajanja večerašnjeg kupa idu i na šestu.

I večeras je na Gripama presudila kvaliteta i šira rotacija, koje su omogućile treneru Cedevite Slavenu Rimcu da malo po malo lomi otpor Cibone. Poveli su njegovi igrači 17-8 na krilima Cobbsa i Cooka, kasnije su nastavili Pullen i Katić, i do kraja prve četvrtine prednost je narasla na 28-17.

No odmah na početku druge četvrtine Vukovi rade seriju 11-0 i dolaze do poravnanja, prije svega na krilima svog najboljeg igrača večeras Roka Rogića, koji je do poluvremena zabio 9, ali i odradio dobar posao u obrani. Na početku drugog dijela Cedevita se opet odvojila, pet koševa Mustapića, tri trice Krušlina, i već u 24. minuti, nakon serije 14-0, bilo je +17 za Cedevitu...

Do kraja susreta Rimac je više vodio računa kako ravnomjerno rasporediti minutažu i ne opteretiti igrače uoči nastavka sezone, ali i da mu se ne dogodi propust i u igru u istom trenutku ubaci više od dva stranca, koliko je dozvoljeno u domaćim natjecanjima.

Cedevita je dakle zasluženo osvojila kup, MVP igračem finala proglašen je Filip Krušlin koji je zabio sedam trica, ukupno 21 koš, dok su bolji od ostalih kod Cibone bili Damir Markota s 15 koševa i 8 skokova te Roko Rogić s 14 koševa i 4 skoka.