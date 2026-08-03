Čeferin i Al-Khelaifi će udružiti snage i svrgnuti Infantina!? Cilj je bojkotirati Fifino natjecanje

Nakon što je predsjednik Fife Gianni Infantino bio prisiljen povući kontroverzni plan o prodaji udjela u Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima, bitka za budućnost svjetskog nogometa nije završila. Upravo suprotno, prerasla je u otvoreni rat za smjenu čovjeka na čelu krovne nogometne organizacije. Na čelo pobune stali su predsjednik Uefe Aleksander Čeferin i katarski sportski moćnik Nasser Al-Khelaifi, koji, prema medijskim napisima, kuju strategiju kojom namjeravaju Infantina prisiliti na ostavku prije isteka mandata.

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Njihov navodni sastanak zakazan je za 12. kolovoza, tijekom finala Superkupa između Paris Saint-Germaina i Aston Ville. Sastanak dvojice najutjecajnijih ljudi europskog nogometa nije slučajan. Plan je, kako tvrde izvori, iskoristiti bojkot Svjetskog klupskog prvenstva 2029. godine kao glavno sredstvo pritiska.

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Bojkot kao oružje

Ideja je da Al-Khelaifi, kao predsjednik Udruženja europskih klubova (EFC) koje okuplja više od 850 članova, povede klubove u odbijanje sudjelovanja na natjecanju. Izbor Svjetskog klupskog prvenstva kao mete nije slučajan. Turnir za 2029. godinu organizacijski je potpuno nedefiniran. Još uvijek se ne znaju ni domaćin ni model financiranja, a natjecanje nije obuhvaćeno postojećim ugovorima između Fife i EFC-a. Dodatan uteg predstavlja činjenica da mnogim klubovima još uvijek nisu isplaćene solidarne naknade s izdanja održanog 2025., zbog čega raste nezadovoljstvo Fifinim upravljanjem.

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Čeferin želi da EFC javno objavi kako prekida suradnju s Fifom na organizaciji tog natjecanja sve dok je Infantino na čelu organizacije. Time bi se stvorio logistički i komercijalni kaos koji bi Infantinov položaj učinio neodrživim. Njihovo savezništvo ojačano je tijekom zajedničke borbe protiv projekta europske Superlige 2021. godine, kada su se zajedno suprotstavili odmetnutim klubovima i učvrstili svoje pozicije kao ključni akteri u europskom nogometu.

Propast plana koji je Infantina gurnuo na rub

Ova inicijativa izravna je posljedica Infantinovog propalog pokušaja da progura osnivanje nove tvrtke, "FIFA Forward Enterprise", i proda 20 posto udjela u komercijalnim pravima Svjetskog prvenstva privatnim investitorima za 4,2 milijarde dolara. Vodeći investitor u poslu trebala je biti tvrtka rizičnog kapitala koju vodi Joshua Kushner, brat Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa. Kako bi osigurao podršku, Infantino je svakom od 211 nacionalnih saveza ponudio jednokratnu isplatu od 20 milijuna dolara.

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No, reakcija je bila brza i brutalna. Svih 55 članica Uefe jednoglasno je zaprijetilo bojkotom svih Fifinih natjecanja, uključujući i Svjetsko prvenstvo. U oštrom priopćenju poručili su da "Svjetsko prvenstvo nije na prodaju" te da je Infantinov plan "neodgovoran i neobranjiv". Slične poruke stigle su i od azijske (AFC) te sjevernoameričke (CONCACAF) konfederacije. Suočen s potpunim kolapsom podrške, Infantino je prvog kolovoza povukao prijedlog, priznajući da je "izazvao podjele". No, šteta je već bila učinjena, a povjerenje u njegovo vodstvo trajno narušeno.

Potraga za protukandidatom

Iako je neposredna prijetnja otklonjena, sukob je učvrstio odlučnost unutar Uefe da se Infantino smijeni. Rok za prijavu kandidata za predsjedničke izbore u ožujku 2027. je 18. studenog, a europski nogometni čelnici grozničavo traže ime koje može ujediniti oporbu. Sam Čeferin se ne namjerava kandidirati, ali bi navodno podržao Al-Khelaifija. Katarski poduzetnik, koji uz PSG vodi i moćnu beIN Media grupu, idealan je kandidat zbog svog utjecaja i financijske moći. Ipak, njegov glasnogovornik poručio je da on "nema ambicija, namjere ni interesa" za tu poziciju.

Foto: Dylan Martinez

Zbog toga se kao ozbiljna alternativa spominje predsjednik Concacafa, Victor Montagliani. Kanađanin bi mogao donijeti 35 glasova iz svoje konfederacije, a suradnja s Uefom osigurala bi mu gotovo 90 od potrebnih 106 glasova za pobjedu. Kao kandidat izvan Europe, smatra se da bi lakše mogao privući glasove i iz drugih konfederacija. U međuvremenu, Infantino je već krenuo u neslužbenu kampanju, osiguravajući pisma podrške od saveza iz Afrike i Azije, poput Saudijske Arabije, Maroka i Kuvajta, pokazujući da se neće predati bez borbe.