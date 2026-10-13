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'SAMO GA ZAUSTAVITE'

Čeferin ispričao dvije situacije iz Hrvatske: 'To još nisam doživio'

Piše Jakov Drobnjak,
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Čeferin ispričao dvije situacije iz Hrvatske: 'To još nisam doživio'
Foto: Alexandros Avramidis
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Čeferin otkrio šokantnu molbu u Hrvatskoj: ljudi ga mole da zaustavi Infantina, a odnosi s čelnikom Fife su potpuno pukli

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Aleksander Čeferin nedavno je najavio kandidaturu za novi mandat na čelu Uefe, funkciji koju obnaša već deset godina. U intervjuu za slovenski Delo pritom je otkrio i zanimljivu anegdotu s obiteljskog odmora u Hrvatskoj, gdje su mu dvojica ljudi uputila neočekivanu molbu vezanu uz predsjednika Fife Giannija Infantina.

FILE PHOTO: UEFA Champions League - League Phase Draw
Foto: Manon Cruz

Tijekom večere u jednom hrvatskom restoranu vlasnik mu je ponudio da ne plati račun, ali uz jedan uvjet.

- U Hrvatskoj sam s obitelji otišao na večeru u restoran i vlasnik mi je rekao: ‘Ne morate platiti, samo vas molim da zaustavite ovog Infantina’ -  ispričao je Čeferin.

Sličnu poruku dobio je i na granici, prilikom izlaska iz Hrvatske.

- Dolazim na granicu posljednji put, dajem putovnicu i policajac mi kaže: ‘Hoćete li zaustaviti ovog čovjeka?’ Nikad prije to nisam doživio. Govorimo o ozbiljnoj stvari o kojoj treba razgovarati, a Infantino to ne želi učiniti i radi to na svoj način - rekao je Slovenac.

Govoreći o novoj kandidaturi, Čeferin je objasnio da ona nije izravna reakcija na poteze predsjednika Fife. Kao razlog naveo je činjenicu da se nogomet, prema njegovu mišljenju, neprestano pokušava prisvojiti s različitih strana te da su mu sada potrebni jedinstvo i stabilno vodstvo. O odnosu s Infantinom bio je vrlo izravan, poručivši da njihov odnos zapravo ne postoji.

- Zapravo nemam nikakav odnos s Giannijem Infantinom. Otkad je izašla priča o pokušaju privlačenja privatnih investitora, Infantino me još nije nazvao, poslao mi SMS ili predložio da o tome razgovaramo. Dakle, ne postoji nikakav odnos između predsjednika Uefe i Fife - rekao je.

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