Čeha zanimalo gdje je Majer, Dinamo i Hajduk se ignoriraju

U Turskoj je konačno krenulo za ozbiljno, Dinamo i Hajduk počeli su igrati pripremne utakmice. Splićani su na otvaranju turske avanture svladali (2-0) Dinamo Bukurešt, modri su pak bili bolji (2-1) od Partizanija Tirane. Ponedjeljak je opet donio veliku kišu u Belek, no to nije utjecalo na odigravanje utakmica, tereni su ovdje i dalje u savršenom stanju.

Danas smo malo bili u shoppingu, uz naš hotel nalazi se veliki (za ovdašnje pojmove) supermarket. Higijena im i nije na najvišoj razini, jedan dio supermarketa čak i prokišnjava, ali su cijene izuzetno pristupačne. Kolegi smo kupili 10 kutija (šteku) Marlbora koje stoje 130 turskih lira ili u prijevodu - 152 kune. U Hrvatskoj za jednu kutiju trebate izdvojiti 30 kuna, znači za 10 kutija cigareta - 300 kuna.

Kupili smo si i nekakvu 'zanimaciju', napolitanke i kekse, tu pak ostali šokirani. Uzeli smo tri kutije Tuc krekera, troje napolitanki i jednu čokoladicu, sve nas je ispalo 10 lira.

Prvo smo mislili da nas žena traži 10 eura, to bi možda bilo malo previše, ali i dalje nam nije jasno kako se sve to ovdje može kupiti za samo - 12 kuna. Za sada još nismo uspjeli, ali brzo ćemo vas obavijestiti i kakve su cijene najvažnije 'muške' namirnice - pive.

Nogometaši Dinama ovdje su vrlo samozatajni, teško ih možete susresti po hodnicima hotela Regnum. Oni po sobama igraju PlayStation, te neke druge društvene igre, dok primjerice nogometaši Young Boysa i Dinama Dresdena 'zuje' po hotelu cijele dane.

Njih možete vidjeti po svim barovima (naravno ne piju alkohol), u slastičarnici ili pak predvorju, dok se plavi dečki tu zadržavaju samo prilikom davanja intervjua.

Dinamo i Hajduk se nalaze prilično blizu jedni drugima, ali očito se u svakom taboru 'zamaraju' samo svojom momčadi. Nitko od predstavnika Dinama nije u nedjelju otišao pogledati utakmicu Hajduka, nitko od bijelih danas nije došao na dvoboj Dinama.

No, modre su u Tursku stigli pogledati menadžer Mirsad Kerić, ali i igrači Balikesirspora Andrija Vuković i Tomislav Glumac. I baš je taj dvojac jedini uz nas, u dva dana, pogledao i Dinamo i Hajduk.

Već smo pisali kako se na tribinama našao i jedan češki skaut, čovjeka su zanimali samo igrači Dinama, a nije znao tko su igrači s brojevima 35 (Baturina), 38 (Franjić) i 39 (Ćuže).

A onda je razočarani čovjek pitao: 'Sorry guys, where is Lovro Majer'. I to mu je bilo jedino pitanje za nekog 'ozbiljnijeg' igrača. Modra desetka sjedila je - red ispod njega, Majer će na sceni biti sutra protiv Dinamo Dresdena.