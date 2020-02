Čeka nas spektakl! 'Joshua i Fury će se boriti ove godine'

Nakon toliko godina čekanja, uskoro bismo mogli gledati sraz najboljih teškaša na svijetu! Anthony Joshua (30) čekao je u sjeni ishod meča između Tysona Furyja (31) i Deontaya Wildera (35), a onda je njegov promotor Eddie Hearn najavio bombu nakon meča.

- Nema šanse da će Eddie Hearn dopustiti Joshui meč protiv Furyja - napisao je jedan korisnik Twittera, a onda mu je, glavom i bradom, odgovorio Hearn.

- Naravno da hoću! Joshua baš želi tu borbu. Taj meč će se sigurno dogoditi ove godine - napisao je poznati promotor.

Ono što smo htjeli, to ćemo i dobiti! Joshua je u prosincu vratio titule koje je izgubio od Andyja Ruiza, a čini se da bismo ove godine mogli gledati pravi boksački rat za ujedinjenje svih titula. Joshua ima u posjedu titule po verziji IBO, WBO, WBA i IBF, jedina koja mu nedostaje je sada oko Furyjevog struka, a to je WBC koju je Wilder držao od 2015. godine.

