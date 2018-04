Čeka nas vatreni kraj HNL-a: O prvaku bi mogla odlučiti Rijeka

I dalje držimo prvo mjesto, imamo popravni kod Hajduka i tamo moramo pokazati pravo lice. Bila je ovo šokantna utakmica, ali nemamo vremena za plakanje i duboke analize, idemo u Split popraviti ono što smo upropastili protiv Osijeka.

Riječi su to Nikole Jurčevića nakon šokantnog poraza od Osijeka na Maksimiru, a da bi HNL dobio dodatnu dozu dramatičnosti pobrinuo se Hajduk samo koji sat kasnije uvjerljivom, ali ipak očekivanom, pobjedom protiv Cibalije. Poraz Dinama, pobjeda Hajduka u tjednu bez europskih utakmica i evo nas pred prilično uzbudljivim krajem HNL-a.

Do kraja prvenstva ostalo je šest kola, Dinamo ima pet bodova prednosti pred Hajdukom i već u nedjelju gostuje na Poljudu. A izgube li 'modri' tu utakmicu, naći će se u prilično teškoj situaciji jer već tjedan dana kasnije na Maksimir stiže Kekova Rijeka, a Hajduk putuje u Koprivnicu.

Raspored, barem u ovom prvom dijelu samog finiša, kao što vidite, nikako ne ide na ruku Dinamu. No, posljednja dva prvenstvena kola u prednosti bi trebao biti Dinamo. Barem prema onome što smo vidjeli do sada. 'Modri' najprije gostuju kod Rudeša, a onda u zadnjem kolu dočekuju Inter. Hajduk, s druge strane, u odlučujućih 180 minuta ima dva izrazito teška derbija. Prvo na Poljudu imaju Osijek koji im može napraviti velike probleme, uostalom, u HNL-u ih ove sezone još nisu pobijedili (dva remija i pobjeda Osijeka). A onda za kraj idu na na gostovanje kod aktualnog prvaka Rijeke s kojom ove sezone imaju po jedan poraz, pobjedu i remi.

I jedni i drugi, dakle, igraju još s Rijekom, no Hajduk će morati proći i Osijek, a valja napomenuti kako taj, nešto lakši raspored Dinamu ne bi značio apsolutno ništa. Jer, budu li slučajno 'modri' i 'bili' imali isti broj bodova na kraju, prvak će biti Hajduk zbog boljeg međusobnog omjera. Naravno, sve to uz uvjet da Kopićevi igrači u nedjelju pobijede u derbiju. A to neće biti nimalo jednostavan zadatak jer Dinamo je i dalje prvi, ima najbolje pojedince u HNL-u i igrače koji znaju odlučivati derbije...

S druge strane, Dinamo pobjedom u velikom hrvatskom derbiju može zaključiti prvenstvo, ponovno pobjeći na osam bodova razlike i pustiti Hajduk da se bori za drugo mjesto u posljednjih pet kola. S obzirom na sva iznenađenja u HNL-u ove sezone sve je doista moguće i upravo zato navijači željno iščekuju nedjeljni derbi, najveći i najvažniji u posljednjih nekoliko godina. I za jedne, i za druge...

U borbu za naslov, iako malo teže, mogla bi se uplesti i Rijeka. Kekova momčad za Dinamom zaostaje devet bodova i u slučaju da i Dinamo i Hajduk počnu gubiti bodove i izvan derbija, Riječani bi mogli iskoristiti priliku iako je to na njihovu promjenjivu formu to nešto teže očekivati. Njima bi najviše odgovarao remi u velikom derbiju u nedjelju te bi se uz eventualnu pobjedu protiv Osijeka približili na samo dva boda te Dinamu na šest, a slijede im utakmice i s jednima i drugima, ali i utakmice s Lokomotivom, Interom i Cibalijom.

Raspored Dinama, Rijeke i Hajduka u posljednjih šest kola

31. kolo: Hajduk - Dinamo, Rijeka - Osijek

32. kolo: Dinamo - Rijeka, Slaven Belup - Hajduk

33. kolo: Slaven Belupo - Dinamo, Rudeš - Hajduk, Lokomotiva - Rijeka

34. kolo: Lokomotiva - Dinamo, Istra - Hajduk, Rijeka - Inter

35. kolo: Rudeš - Dinamo, Hajduk - Osijek, Cibalia - Rijeka

36. kolo: Dinamo - Inter, Rijeka - Hajduk