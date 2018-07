Danijel Subašić igrač utakmice, ocjena majstoru čista desetka

Subašić (10) - Obranio je tri penala u raspucavanju. Briljantno! A do tog trenutka bio je među najlošijima na terenu jer je imao samo 57 posto točnih dodavanja, sedam od 18 dugih lopti i loše je reagirao kod danskog gola. No sve je to okrenuo u lutriji penala

Vrsaljko (7) - Pokrenuo akciju za naš gol, opet ga je bilo posvuda. Imao je 80 posto točnih dodavanja, osvojio je pet od sedam duela, ali nije imao nijedan točan centaršut

Lovren (7) - Gotovo nepogrešiv u dodavanjima (87 posto, dosta je bio aktivan i prema naprijed. Pet puta spašavao pred našim golom, osvojio pet od sedam duela

Vida (7) - Puno puta spašavao kad je trebalo, na visini zadatka. Čak 12 puta otklonio opasnost pred našim golom, presjekao tri lopte, jednom i blokirao...

Strinić (do 81') (6,5) - Jurio je Ivan prema naprijed, ali dosta je griješio u obrani. Ni on nije uputio nijedan točan centaršut, dvaput su ga predribrali, ali je oduzeo Dancima četiri lopte

Brozović (do 71') (7) - Nije ga se puno vidjelo, ali odrađivao je zadaću u obrani. Imao je 84 posto točnih dodavanja, oduzeo dvije lopte i jednom otklonio opasnost pred našim golom

Rakitić (8,5) - Opet među boljim našim igračima, a kako je zabio onaj penal... Imao dvije oduzete lopte, blokirao jedan šut, uspjela su mu oba driblinga i, uz 84 posto točnosti dodavanja, imao i dva ključna

Rebić (8,5) - Ante je bio nerješiva enigma za Dance i stvarao im velike probleme svojim lažnjacima i prodorima. Izborio je penal, uspjela su mu sva tri pokušaja driblinga, pretrpio je pet faula, oduzeo tri lopte i time je u drugi plan stavio slabu preciznost dodavanja (58 posto)

Modrić (7,5) - Slabiju je utakmicu odigrao kapetan. Premalo ga se vidjelo na terenu, a onda je dodatno zeznuo stvar promašivši najstrožu kaznu u 116’. Ipak, svaka mu čast što se vratio i pogodio u raspucavanju. Svejedno je bio među boljim našim pojedincima po statistici jer je presjekao tri lopte, pogodio pet od šest dugih lopti, uspjela su mu tri od četiri pokušaja driblinga...

Perišić (do 97’) (7) - Imao je mnoštvo šansi, najveću u 29. minuti koju je zapucao. Neupitne želje, ali falilo mu je čvrstine. Osvojio je samo jedan od osam duela, uspio mu je jedan od pet centaršuta. Ali je i jednom otklonio opasnost, presjekao dvije lopte...

Mandžukić (do 108’) (8) - Zabio je važan gol i borio se kao lav. Imao i dvije oduzete lopte, jednu točnu dugu loptu, dobio je sedam od 13 duela

Kovačić (od 71') (7) - Strahovali smo za njegovo rame, ali stisnuo je zube i borbeno odigrao do kraja. Opet je bio sjajan u dodavanjima (91 posto), osvojio je sedam od 11 duela, uspjela su mu tri od četiri driblinga

Pivarić (od 81’) (7) - Unio je dosta živosti u našu igru, ali fulao je onaj važan penal... Bio je precizan u dodavanjima (84 posto), pogodio jedna od tri centaršuta i dvaput otklonio opasnost pred našim golom

Kramarić (od 97’) (7,5) - Zakuhao je onu jednu šansu pa hladnokrvno zabio penal. Osvojio je jedini duel koji je imao, uputio jedan točan centaršut i jednu dugu loptu (100 posto uspješnosti)

Napomena: SofaScore ocjene temelji na statističkim parametrima u kojima nema dojma niti bilo kakvoga ljudskog faktora, te nije računao raspucavanje penala.

Schmeichel (7,5) - Skinuo Modriću u produžetku pa još dva u raspucavanju. Ukupno je u 120 minuta imao pet obrana

Dalsgaard (5,5) - Bek nije previše išao naprijed i imao je problema u obrani

Kjær (6) - Sudario se kapetan sa svojim golmanom, ali je preživio

M. Jørgensen (6,5) - Zabio je gol pa pokosio Rebića u produžetku za naš penal

Knudsen (6,5) - Izbornik mu je dao šansu, a ovaj pokrenuo akciju za gol

Christensen (do 46’) (5,5) - Pehist. Pogodila ga lopta u glavu i tako smo izjednačili

Brathwaite (do 106’) (6) - Umalo zabio u 27. minuti, ali skinuo mu je Subašić

Delaney (do 98’) (6) - Igrač BVB-a sjajan u dugim loptama (4/5), ali gubio je duele

Poulsen (6) - Napadač Leipziga nije ulazio u šanse pred našim golom

Cornelius (do 66’) (5,5) - Što je taj gubio duele. Nismo ih mogli izbrojati na ruke (13)

Eriksen (6,5) - Nije ni najveća danska zvijezda odigrala utakmicu za pamćenje, naši su ga dobro zatvorili. Krajem prvog dijela s(p)retno je pogodio prečku... Uspjela su mu oba pokušaja driblinga, ali je osvojio samo četiri od osam duela

Schöne (od 46’) (6,5) - Izvozao Kovačića pa opasno priprijetio u 98. minuti

N. Jørgensen (od 66’) (6) - Uputio je tek dva udarca, a onda je promašio ključni penal za veliko slavlje Hrvatske

Krohn-Dehli (od 98’) (6) - Nije puno toga napravio u produžetku, ali zabio je penal

Sisto (od 106’) (6,5) - U kratko vrijeme na terenu stigao je jednom opasno zaprijetiti

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.