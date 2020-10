Čelić na neugodnog Kukuličića, Bojković će dati 40% za prolaz

Najmlađi borac turnira Marko Bojković (18) najavio je kako će odraditi polufinale sa 40% svojih mogućnosti i ući u finale preko Milidragovića, a Patrik Čelić ide na neugodnog karatista Lazara Kukuličića

<p>Bio je praktički anonimac, a onda je ušao u ring protiv iskusnijeg <strong>Žige Mikulana</strong> i održao mu malu školu slobodne borbe. Nevjerojatni <strong>Marko Bojković</strong> iz Srbije tako je najavio pohod na osvajanje titule Armagedon prvaka u lakoj kategoriji (do 70 kg). Izgledao je kao da to sve već radi rutinski, a ne kao da mu je to prva borba na velikoj sceni.</p><p>Upečatljiva je njegova izjava kako je za 'prvi meč dao 30%, za polufinale će dati 40%, a u finalu je procjena da će za pobjedu trebati 65%'. Nije to baš dobro sjelo njegovom protivniku Luki Milidragoviću iz Dubrovnika koji je poručio da će se Marko zapitati kojim se sportom uopće bavi.</p><p>- To je, normalno, malo zasmetalo Milidragoviću pa su pale i prve iskrice na društvenim mrežama. Milidragović je došao trenirati tu u ATT, ali i Bojković je u odličnom Ahileju gdje rade sustavno i pametno… - objasnio je Forgač</p><p>Analizirali su polufinalne mečeve vlasnik FNC-a Dražen Forgač i stručni komentator Matej 'do koske' Truhan koji u lakoj kategoriji svima predviđaju blistavu budućnost, a bili su u nezahvalnoj poziciji traženja favorita u ovim borbama.</p><p><strong>ANALIZA POLUFINALA LAKE KATEGORIJE</strong></p><p>U drugoj se polufinalnoj borbi susreću <strong>Patrik Čelić </strong>koji je u nevjerojatnom ratu bio bolji od Hrvoja Stepića. Bila je to 'knap' borba, ali i Stepić je dobio svoju nagradu za predstavu iako je izgubio te potpisao ugovor s FNC-om za 2021. godinu. Patrik će ići dokazati kako je upravo on zasluženo polufinalist protiv neugodnog Lazara Kukuličića koji je pokazao da nije samo karatist kakvim ga se smatralo, već i da ima zavidne tehnike u parteru.</p><p>- Mislim da je Čelić fizički jači od Kukuličića i mislim da će to presuditi. Ja da sam Patrikov trener ne bih napadao svog protivnika već bi se kontraški postavio u stojci. Lazar je karataš i dobro vlada distancom te samo čeka da protivnik ‘propadne’ - dao je svoje mišljenje Truhan.</p><p>Polufinala su na rasporedu u subotu, 3. listopada s početkom u 20 sati na YouTube kanalu 24sata, a ograničeni broj ljudi može gledati priredbu uživo u dvorani zagrebačkog ATT-a gdje i može kupiti ulaznice po cijeni od 100 kuna, dok su VIP ulaznice u prodaji po cijeni od 200 kuna.</p>