Slovenci bili blizu Lige prvaka: 'Nismo zabili jer nogometni bogovi nisu bili na našoj strani'

Slovensko Celje imalo jedinstvenu priliku - prvi put u povijesti plasirati se u Ligu prvaka. Imao je slovenski prvak aktivan rezultat (1-1) iz prvog susreta u Bratislavi, ali u Ligu prvaka prošao je Slovan, slaveći nakon produžetaka s 2-1.

Gosti iz Slovačke poveli su u 18. minuti golom slovenskog napadača Andraža Šporara, ali Celje je odgovorilo već u 34. minuti. S bijele točke precizan je bio Svit Sešlar i vratio domaćina u igru. Nakon 90 minuta stajao je isti rezultat i krenulo se u produžetke. Junak Slovana postao je Cristian Martinez, Panamac koji je u 100. minuti postigao pogodak za 2-1 i odveo klub iz Bratislave u ligašku fazu Lige prvaka.

Celje je tako nakon velike borbe ostalo bez plasmana među europsku elitu, dok je Slovan kao posljednji klub kompletirao društvo sudionika ligaške faze Lige prvaka.

- Nogometni bogovi nisu bili na naši strani, iako smo igrali bolje nego naš protivnik. Imali smo mnogo prilika, ali nismo zabili. Na takvim utakmicama moraš zabiti - rekao je nakon susreta za slovenske medije Victor Campelos, trener Celja.

Slovan je u Ligu prvaka uveo legendardni bivši igrač Barcelone i Manchester Cityja Yaya Toure.

Foto: PATRIC SODERSTROM

- Protiv Celja je zbilja teško igrati, ali mi smo vjerovali da će doći taj pogodak i on je stigao u produžetku - rekao je Yaya Toure, trener kluba iz Bratislave.