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VIDEO: PRVE UTAKMICE PLAY-OFFA

Celje kući nosi sjajan rezultat u borbi za Ligu prvaka. Izgubili bivši trener i igrač Hajduka

Piše HINA,
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Celje kući nosi sjajan rezultat u borbi za Ligu prvaka. Izgubili bivši trener i igrač Hajduka
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Bodo/Glimt i Celtic jednom nogom zakoračili u Ligu prvaka, a drama je bila u Bukureštu i Bratislavi

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U srijedu su odigrane još četiri prve utakmice play-offa Lige prvaka, a veliki su korak prema grupnoj fazi elitnog natjecanja napravili nogometaši norveškog Bodo Glimta i škotskog Celtica. Odličan je posao obavio norveški Bodo koji je prošle sezone nekoliko puta šokirao velike europske klubove. U grupnoj fazi je pobijedio Manchester City i madridski Atletico, dok je u nokaut fazi izbacio milanski Inter.

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Sada su Norvežani pobijedili nizozemski NEC Nijmegen u gostima u prvom ogledu s 3-1. Fet je doveo Bodo u vodstvo u 25. minuti, dok je u završnici prvog dijela Helmersen pogodio s bijele točke za 2-0. Aleesami je u 50. minuti povećao na 3-0, dok je počasni gol za domaćina dao Bischoff pet minuta prije kraja. Cijelu je utakmicu za domaći NEC odigrao bivši nogometaš Hajduka Darko Nejašmić.

Darko Nejašmić
Foto: NEC

Celtic je u Glasgowu svladao austrijski LASK iz Linza s 3-0 i otvorio sebi vrata Lige prvaka. Nygren je u 26. postigao prvi pogodak na susretu, a potom je posao zgotovio Duran golovima u 38. i 67. minuti.

U Bukureštu je Hapoel Beer Sheva svladao azerbajdžanski Sabah 2-1 iako su gosti, koje vodi nekadašnji trener Hajduka Valdas Dambrauskas, rano poveli golom Šimića u šestoj minuti. Preokret su kreirali East golom u 43. i Zlatanović koji je bio strijelac za 2-1 u 79. minuti.

Slovensko Celje je odigralo ohrabrujućih 1-1 u Bratislavi kod Slovana. Domaćin je poveo pogotkom Cerepkaija u 15. minuti, a izjednačio je Avdyli golom u 41. minuti.

Liga prvaka, play-off (prve utakmice):

Celtic - LASK Linz 3-0 (Nygren 26, Duran 38, 67)
Hapoel Beer Sheva - Sabah Masazir 2-1 (East 43, Zlatanović 79 / Šimić 6)
NEC Nijmegen - Bodo Glimt 1-3 (Bischoff 85 / Fet 25, Helmersen 44-11m, Aleesami 50)
Slovan Bratislava - Celje 1-1 (Cerepkai 15 / Avdyli 41)
Dinamo - Viking 2-2 (Beljo 6, Lisica 10 / Christiansen 26, Tripić 39)
Fenerbahce - Lyon 1-1 (Greenwood 47 / Openda 40)

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