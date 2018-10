Čelnici Celtica zadovoljni: Filip Benković nas je impresionirao

Filip Benković je svojim dobrim nastupima zaradio pohvalu trenera Brendana Rodgersa i njegovog pomoćnika Chrisa Daviesa, prenosi Inside Futbol.

Mladi reprezentativni stoper ovog je ljeta prešao iz zagrebačkog Dinama u redove engleskog Leicestera koji ga je poslao na posudbu u škotski Celtic. Ove je sezone u redovima škotskog prvaka igrao u 3 utakmice - dvaput je na terenu bio po 90 minuta, dok je u posljednjoj utakmici protiv St. Johnstonea u 60. minuti u igru umjesto njega ušao Jozo Šimunović.

- Filip me impresionirao, očito je kako smo dobro odradili svoj posao prije nego smo ga doveli. On se nameće svojom veličinom i građom, dominantan je u zraku kako obrambeno, tako i napadački. Tehnički je dobro potkovan i može igrati kvalitetna kratka i duga dodavanja. Nadam se kako će uhvatiti pravu formu i nastaviti s dobrim igrama - rekao je Chris Davies, pomoćnik Brendana Rodgersa za the Celtic View.