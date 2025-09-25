Obavijesti

KOMPLETIRANO 1. KOLO

Celta izgubila od Nijemaca, dva Dinamova protivnika pobijedila u Europskoj ligi. 'Modri' drugi

Piše HINA, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Dinamo je nakon kompletiranog prvog kola Europske lige na drugom mjestu. S prvoga ih je svrgnuo Panathinaikos koji je 4-1 pobijedio Young Boyse

Nogometaši zagrebačkog Dinama nakon kompletiranog 1. kola Europske lige zauzimaju drugo mjesto na ljestvici, njihovu 3-1 pobjedu protiv Fenerbahcea ostvarenu u srijedu nadmašio je u četvrtak Panathinaikos koji je sa 4-1 kao gost nadigrao Young Boys.

Prvi gol za zelene iz Atene zabio je Swiderski (10), a preostala tri Zaroury (14, 19, 68), dok je Janko (25) bio jedini strijelac za domaće. Tin Jedvaj nije konkurirao za nastup u momčadi Panathinaikosa.

Hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Moro ostao je na klupi Bologne u 0-1 porazu na gostovanju kod Aston Ville u Birminghamu. Jedini pogodak djelo je kapetana domaćih McGinna (13). Na klupi je ostao i Dominik Prpić u 1-0 gostujućoj pobjedi Porta kod Red Bull Salzburga, a strijelac je bio William Gomes (90+3) u zadnjim sekundama susreta.

Danas su igrala i tri Dinamova buduća protivnika. U ranijem terminu rumunjski FCSB pobijedio je GA Eagles 1-0, a Lille je slavio protiv Branna 2-1. Jedini gol za Rumunje postigao je David Milculescu u 13. minuti nakon asistencije Denisa Alibeca. Za pobjedu Lillea zabili su Hamza Igamane (54) i Olivier Giroud (80), dok je nadu Norvežanima donio Eggert Aron Gudjmundsson u 59. minuti.

Jedini Dinamov protivnik koji danas nije pobijedio bila je španjolska Celta Vigo koju je na domaćem terenu svladao Stuttgart. Domaćin je bolje otvorio susret i poveo preko Badredina Bouananija u 51. minuti. Prednost je udvostručio Bilal El Khanous, a tračak nade Celti donio je Borja Iglesias četiri minute prije kraja susreta.

VfB Stuttgart - Celta Vigo
Foto: Bernd Weiﬂbrod/DPA

Od ostalih utakmica Lyon je pobijedio Utrecht golom Tannera Tessmanna u 79. minuti. Ferencvaros i Viktoria Plzen odigrali su 1-1. Za domaćine je zabio Rafiu Durosinmi, dok je bod Plzenu donio Aleksandar Pešić u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Genk je pobijedio Rangers golom Hyun-gyu Oha u 55. minuti.

