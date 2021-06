Nije ga bilo protiv Engleske i itekako je falio. Kao lider i senator ove reprezentacije koji zna pohvaliti, ali i podviknuti. Najbolja moguća vijest je ta da se Dejan Lovren u potpunosti oporavio i bit će spreman već za drugo kolo protiv Češke.

- Odlično se osjećam. Vraćam se u svoj ritam. Lijepo je biti u punom pogonu. Vidjet ćemo što će biti u petak, odlučit će na kraju izbornik - kazao je Dejan Lovren.

Rovinjskim travnjakom je u ponedjeljak na treningu odjekivao njegov glas. Na početku je hvalio suigrače igrače i podržavao ih, no kasnije je znao i podviknuti. Igrači su se podijelili u ekipe i igrali međusobno, a Lovrenova ekipa je izgubila. A pobjedničkog stava, kakav je, to ga je razljutilo.

- Da i ti izgubiš 7-0 bi bio aktivan. Ne volim gubiti sa svojom ekipom. Dignuli smo se poslije, ali smo izgubili. Moramo dati sve od sebe i na treninzima. To zahtijeva izbornik i stariji igrači. Nema opuštanja u niti jednom trenutku. Malo me zanijelo pa sam dignuo ton. Bilo pa prošlo, idemo dalje - rekao je Lovren.

Utakmicu protiv Engleske je gledao s tribina, a dojam je?

- Trebali smo više protiv Engleske. Htjeli smo tri boda, nije išlo, nismo bili pravi. Dobro smo stajali u nekim dijelovima igre sve do gola. Smatram da nismo bili na razini, ali možemo uzeti u obzir, bilo je jako vruće. Neke stvari se nisu poklopile. Nije to bila ona Hrvatska koju znamo. Moramo popraviti tu sliku u sljedećoj utakmici i bolje to odraditi - kazao je Dejan.

Nakon utakmice se imao priliku vidjeti s bivšim suigračima Jordanom Hendersonom i Lukeom Shawom.

- Vidio sam se s Hendersonom. Malo smo iskomentirali utakmicu i ozljede naše. Bilo ga je lijepo vidjeti. Njega i Shawa.

Lovren je prije dva mjeseca, nakon prvog ciklusa u kvalifikacijama za SP i ne baš bajnih predstava protiv Slovenije, Malte i Cipra, 'udario' po prstima mlađe igrače rekavši kako ne daju sve od sebe.

- Izvuklo se u konteksta onako kako ja nisam rekao. Nitko nema ništa protiv mlađih. Mislio sam na stvari na treninzima kada treba dati sto posto i ginuti za hrvatski dres. Nećemo napraviti veliku priču iz ovoga - rekao je Lovren.

Češka je pobijedila Škotsku i skočila na čelnu poziciju u našoj skupini. Pokazali su da je riječ o opasnoj momčadi...

- Česi nisu loši. Bila je tvrda utakmica, sjajna dva gola Schicka. Imaju dosta defenzivnu igru, kompaktni su, neće biti laka utakmica. Bit će tu svega i svačega. Ako budemo pravi i kako znamo da možemo, ne bi trebalo biti problema. Bit će neugodno jer oni su u prednosti, dobili su samopouzdanje nakon ova tri boda. To će ih sigurno ponijeti. Moramo biti oprezni na svaku loptu i čvrsto stajati i čekati naše prilike.

I Škotima i Česima su prekidi najjače oružje.

- Oni su jaki u prekidima i to su pokazali. Pogotovo u fazi skoka. Imaju iznimno visoke igrače. Sad da ćemo se toliko orijentirati na prekide, ne znam. Imamo igrače koji moraju držati loptu u našem posjedu i uživati u igri. Ako bude prilika, naravno da ćemo iskoristiti prekide. Imamo visoke igrače. Treba biti čvrst od početka do kraja i odraditi to kako treba. I kako god znamo uzeti ta tri boda.

Koja riječ o Škotima...

- Škotska se nije predala jučer, imali su dosta prilika. Nisu zabili, borbena ekipa na svaku loptu. Duga lopta je bila svaka njihova. Imaju srce i hrabrost, naša grupa je dosta teška. Možda je na papiru jednostavno, ali nije tako. I protiv Škota nas čeka teška utakmica. Igramo na njihovu terenu pred njihovom publikom - rekao je Lovren.

Hrvatski stoper je imao probleme s ligamentima na početku priprema, ali uspio se u potpunosti oporaviti. Prema svemu sudeći, trebao bi nastupiti protiv Češke, a vjerovali ili ne, to će mu biti prvi nastup na europskim prvenstvima. Euro 2012. godine je propustio zbog ozljede, a u Francuskoj ga nije bilo zbog neslaganja s tadašnjim izbornikom Antom Čačićem.

- Znam da bi volio znati hoću li biti u prvih 11. Izbornik će odlučiti, ja sam u pogonu.

Bilo je neobično vidjeti našu obranu protiv Engleske bez njega, ali sebe ne želi stavljati u prvi plan.

- Obrana se sastoji od 11 igrača. Trebali smo bolje odraditi kod gola Engleza, ali solidan posao su odradili dečki u zadnjoj liniji. Joško Gvardiol isto. Ne znam čemu ta negativnost prema Gvardiolu koji ima tek 19 godina. Treba mu dati prostora i mira, a ne raditi velike priče, zvijezde i to. Neka ide korak po korak. Ima veliki talent i neka ide svojim tokom. Treba biti pozitivan, a ne raditi negativnu sferu. Tko je bio najbolji, tko najgori. Molim vas, nemojte uzimati pojedinca i raditi veliku stvar od toga. Pobjeđujemo zajedno, gubimo zajedno - kazao je Lovren pa za kraj opet dobio pitanje o sljedećoj utakmici s Češkom.

- Česima je ova utakmica dala krila. Imaju samopouzdanje. Mi smo u fazi gdje nismo sa samopouzdanjem baš na vrhunskoj razini. Naša atmosfera se nije raspala, jako je dobra, vesela. Ja vjerujem u našu ekipu i da to možemo odraditi kako treba. Treba odraditi inteligentno i kako god znamo uzeti tri boda. Nakon toga slijedi Škotska koja se želi dokazati pred svojom publikom. Neće biti jednostavno - završio je Lovren.