Obavijesti

Sport

Komentari 3
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Centar za mentalno zdravlje iz Splita odgovorio Torcidi: 'Ne gubite nadu, uvijek ima spasa'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Centar za mentalno zdravlje iz Splita odgovorio Torcidi: 'Ne gubite nadu, uvijek ima spasa'
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Iz podruma Firula urlamo iz sveg glasa. Volimo Bijele i nema nam spasa", napisala je Torcida na transparentu na utakmici protiv Dinama, a sada im je poruku poslao Centar za mentalno zdravlje

Admiral

Hajduk je na Poljudu izgubio od Dinama 3-1 i praktički se oprostio od utrke za naslov. "Modri" su pobjegli na 10 bodova prednosti te, iako se za igrati ima još 11 kola i ništa nije gotovo, teško je za očekivati da će momčad Marija Kovačevića ispustiti takvu prednost. Taj poraz bio je dodatna "sol na ranu" nakon ispadanja iz Kupa od Rijeke i sada je Hajduk u teškoj situaciji. Torcida je na derbiju dizala svakakve poruke, a na jednu je stigao zanimljiv odgovor.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Hajduk - Dinamo 1-3

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Hajduk - Dinamo 1-3 02:05
Golovi na utakmici Hajduk - Dinamo 1-3 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Na sjeveru Poljuda tako je osvanula poruka "Iz podruma Firula urlamo iz sveg glasa. Volimo Bijele i nema nam spasa", što je aludiralo na podrum KBC-a Firule gdje se nalazi psihijatrijski odjel. Sada je Torcidi stigao odgovor od Poliklinike Uglešić - Centra za mentalno zdravlje iz Splita.

 "Prof.dr.sc.prim. Boran Uglešić dr.med.psihijatar šalje pozdrave našim momcima i poručuje: 'Momci, ne gubite nadu. Uvijek ima spasa!'", stoji u kratkoj objavi na društvenim mrežama.

Hajduk je na 10 bodova od Dinama, a devet bodova bježi Rijeci tako da do kraja sezone vjerojatno neće mijenjati poziciju na tablici. Naravno, sve je otvoreno i ništa ne treba zaključivati prije kraja, ali Hajduku zaista treba čudo i Dinamov "harakiri" za ponovni ulazak u borbu za naslov.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10
PODBADANJE RIVALA

FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10

HAJDUK - DINAMO 1-3 "Modri" su drugim ovosezonskim trijumfom u Splitu vjerojatno prelomili pitanje prvaka, bijelima ostaje tek tješiti se Torcidinom podvalom rozih dimnih bombi Boysima. Pogledajte što su društvene mreže objavile nakon nedjeljnog derbija
Dalić objavio popis za SAD: Beljo i Stojković na pretpozivu
ZA PRIJATELJSKE UTAKMICE

Dalić objavio popis za SAD: Beljo i Stojković na pretpozivu

Proteklih tjedana uspjeli smo obići veliki broj reprezentativaca, a raduje me što se nekolicina njih izborila za bolji klupski status, kazao je izbornik koji je vratio u reprezentaciju Majera, Luku Sučića i Baturinu
ANKETA Tko je kriv? Navijači Hajduka: Ponajveći luzeri ikad
ŠAMAR ZA ŠAMAROM

ANKETA Tko je kriv? Navijači Hajduka: Ponajveći luzeri ikad

Hajduk u krizi! Izgubili od Rijeke i Dinama, ispadanje iz Europe, navijači nezadovoljni. Garcia poručuje da se ne može uspoređivati s Dinamom. Novi reset na ljeto?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026