Centar za mentalno zdravlje iz Splita odgovorio Torcidi: 'Ne gubite nadu, uvijek ima spasa'

Hajduk je na Poljudu izgubio od Dinama 3-1 i praktički se oprostio od utrke za naslov. "Modri" su pobjegli na 10 bodova prednosti te, iako se za igrati ima još 11 kola i ništa nije gotovo, teško je za očekivati da će momčad Marija Kovačevića ispustiti takvu prednost. Taj poraz bio je dodatna "sol na ranu" nakon ispadanja iz Kupa od Rijeke i sada je Hajduk u teškoj situaciji. Torcida je na derbiju dizala svakakve poruke, a na jednu je stigao zanimljiv odgovor.

Na sjeveru Poljuda tako je osvanula poruka "Iz podruma Firula urlamo iz sveg glasa. Volimo Bijele i nema nam spasa", što je aludiralo na podrum KBC-a Firule gdje se nalazi psihijatrijski odjel. Sada je Torcidi stigao odgovor od Poliklinike Uglešić - Centra za mentalno zdravlje iz Splita.

"Prof.dr.sc.prim. Boran Uglešić dr.med.psihijatar šalje pozdrave našim momcima i poručuje: 'Momci, ne gubite nadu. Uvijek ima spasa!'", stoji u kratkoj objavi na društvenim mrežama.

Hajduk je na 10 bodova od Dinama, a devet bodova bježi Rijeci tako da do kraja sezone vjerojatno neće mijenjati poziciju na tablici. Naravno, sve je otvoreno i ništa ne treba zaključivati prije kraja, ali Hajduku zaista treba čudo i Dinamov "harakiri" za ponovni ulazak u borbu za naslov.