'I protiv Hrvatske bismo mogli igrati kao protiv Španjolaca'

Izbornik reprezentacija Stanislav Čerčesov ljubimac je svih Rusa, uključujući i onog najvažnijega, prvog čovjeka Rusije, pa i šire, Vladimira Putina. A s takvom podrškom i samopouzdanje raste. Iako u svlačionici nema ni izbliza moćnu momčad kao Dalić, Čerčesov je uvjeren da njegova momčad može proći Hrvatsku te se vratiti u Moskvu u borbu za medalje.

Je li ovo utakmica vašeg života?

- Nadam se da su najvažnije tek pred nama. Jezgrovitost je sestra mudrosti.

Vaša momčad je pokazala da se možete prilagoditi protivniku. Kakvu utakmicu očekujete sutra?

- Neću vam reći sve, neću otvoriti karte, način igre protiv Španjolske mogli bi igrati i sutra jer Španjolci i Hrvati su na istoj razini, savjete ću dati igračima nakon sata teorije.

Mi u Rusiji idemo u ekstreme, tisak je u euforiji. Ako smo pobijedili Španjolsku, lako ćemo i s Hrvatskom. Može li to donijeti dodatan pritisak?

- Ja pokušavam ne čitati novine, koncentriran sam samo na posao, vjerujem da je tako i s igračima. Lijepo se prisjetiti pobjede nad Španjolskom, to je veliki korak, ali u četvrtfinalu je nova razina, novi protivnik i mi ne smijemo biti euforični, novinari mogu koliko žele. Došli smo daleko, momčad smo koja je doživjela da je izbacila teoretski najbolju momčad, sad svi mogu i moraju početi raditi i igrati.

Tko je spreman, tko je zdrav, i što mislite o Hrvatskoj. Koje su njihove slabosti?

- Immo još vremena za odluku koliko su spremni igrači fizički, postoje tu neki detalji koje treba uzeti u obzir. Danas su svi na treningu, neki su bolji, neki lošiji, moram razgovarati s liječnicima... Što se tiče Hrvatske, mi znamo sve njihove igrače jer igraju u vrhunskim ligama i klubovima i pripremamo se za ozbiljnu utakmicu.

Hrvatska je u Sočiju par dana već, jeste li se vi aklimatizirali?

- Ne znam zbog čega su oni tu, mi smo odlučili ostati u Moskvi. Možda nisu htjeli imati još jedan let. Mi poznajemo uvjete i stadion, klima je dobra za nogomet. Igramo u 21:00, a prognoza kaže da će biti ugodno, to smo znali i unaprijed.

Gledate li Brazil?

- Gledam sve, igraju veliku utakmicu protiv Belgije...

Hrvatska, tko najviše prijeti?

- Nećemo se fokusirati samo na jednoga igrača jer u svim linijama Hrvatska ima sjajne igrače i sjajno igra, ne mogu reći da je netko bolji. Hrvatska igra na vrlo visokoj razini, morat ćemo poduzeti nešto da im se suprotstavimo, i individualno će naši igrati morati igrati.

Što znači imati Dzjubu u momčadi?

- Da on nije na ovoj razini ne bi ga ni pozvali. Dobro igra, pomaže nam da postignemo cilj. Ne znamo koliko će trajati utakmica, trebaju nam svi igrači.

Španjolska je kontrolirala loptu dugo, a Hrvatska protiv Danske i Argentine je prepuštala loptu protivniku. Mislite li da ih treba navući na svoju stranu terena i iskontrirati?

- Što se tiče momčadi, rekao sam već, počinjemo rezultatom 0-0, ići ćemo po gol, radi se o eliminacijskoj utakmici, četvrtfinalu SP-a, Hrvatska će mijenjati taktiku kroz utakmicu jer oni to znaju i mogu.

Rekli se prije godinu dana da ne vjerujete u snove. Imate li sada snove?

- Vjerujem da nisam dobro citiran, nemojte zbunjivati ljude. Ja sam u dobi da ne mogu biti sanjar, imam ciljeve koje moram ostvariti. Ovo više nije utakmica u grupi, moramo pobijediti i to je cilj koji želimo postići. Nisam sanjar, ne bavim se time.

Jeste li puno komunicirali s predsjednikom Putinom, je li vas on ohrabrivao? Jesu li mnogi morali povući riječi i uvrede jer ste bili otpisani prije SP?

- Kao što sam rekao, pokušavam da me stvari sa strane ne smetaju. Pročitat ću možda naslove. Kritike su dobra stvar, međutim treba ići dalje otvorenih očiju i zatvorenih ušiju. Loše je kad te stalno hvale. Mi smo ljudi ekstremi, kritika mora biti, ali ona mora biti konstruktivna, ne pljuvanje i vrijeđanje. Predsjednik Putin me nazvao prije i nakon Španjolske. Veliki je plus i dodatni poticaj i podrška kad te predsjednik održava.

Niste trenirali na glavnom terenu, smeta li vam to?

- U redu su uvjeti, već smo ranije trenirali i igrali na njemu.

Koliko vam je dobro da se Džagojev vraća, tužno je kad čovjek ispadne iz momčadi na taj način. Koliko to motivira ostatak momčadi?

- Jako smo sretni i zadovoljni. Oporavio se i na raspolaganju je. Svi igrači su u kadru i to nas čini sretnim . Šteta je izgubiti takvog igrača u prvoj utakmici, trenirao je i jučer i danas će pa ćemo vidjeti hoću li ga uvesti od prve minute ili kasnije...

Ruski Brazilac: Hrvatska je ozbiljna

Naturalizirani Rus s brazilskom putovnicom Mario Fernandes dobro se snašao u svojoj novoj domovini, ali i u novoj reprezentaciji. Pod izbornikom Stanislavom Čerčesovom proživljava drugu mladost, a najbolja potvrda koliko ga izbornik cijeni je činjenica da ga je doveo na zadnju press konferenciju uoči utakmice s Hrvatskom.

- Ne volim se izdvajati od ostatka momčadi, jako smo se trudili za ovaj rezultat i zaslužili smo biti tu gdje jesmo. No ne namjeravamo stati, nastavljamo borbu i dalje - kazao je u uvodu Fernandes, koji nije bio puno rječitiji ni na pitanje jesu li gledali Hrvatsku i od kud im prijeti najveća opasnost.

- Gledali smo Hrvatsku i mogu reći da nas čeka vrlo ozbiljna utakmica.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Činjenica da jako malo ruskih reprezentativaca igra u inozemstvu ne zabrinjava previše Brazilca u njihovim redovima.

- Ne vidim u tome problem, prije svega jer jako puno ruskih klubova igra europske utakmice, a onda i zbog toga što se svi koji igraju u Rusiji dobro poznaju...

Novinare su zanimali i privatni problemi koje je imao na početku karijere, no on nije bio spreman na takva pitanja odgovarati.

- Problemi koje sam imao su ostali u prošlosti, sada sam drugačija osoba, sretan sam ovdje, čvrsto sam na zemlji, trudim se dati sve od sebe i nadam se da ćemo sutra pobijediti i proći daje - kaže Fernandes, koji je pohvalio kolegu napadača Dzjubu.

- On je jako snažan, jako dobro igra, bori se, postiže golove. Svaka mu čast. No ni on, ni ja, ni bilo tko drugi ne može sam igrati i pobjeđivati. Moramo biti momčad kakva smo bili i do sada, zato smo uspijevali pobjeđivati. Sutra moramo pokazati isto lice, moramo igrati za pobjedu.

Činjenica da ni Hrvatska ni Rusija nisu trenirali na glavnom travnjaku uoči utakmice nije pretjerano smetala Fernandesu.

- Travnjak je u redu, nema razloga ni za žalbe, ni za brigu. Spremni smo za utakmicu.

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.