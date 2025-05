Červar otvorio Svjetski kup te je čestitao organizatorima: Ovo je veliki organizacijski podvig...

Spektakularnim otvaranjem u Omišu je započeo osmi Svjetski kup rukometnih veterana, najveće i najbolje organizirano natjecanje ovakvoga tipa u svijetu. Preko 2000 sudionika iz 19 zemalja došlo je u grad na ušću Cetine igrati rukomet i dobro se zabaviti, a pravo oduševljenje izazvala je pojava nekadašnjeg trenera i izbornika hrvatske rukometne reprezentacije Lina Červara, koji je Svjetski kup proglasio otvorenim. Vjerojatno legendarni Lino ni sam nije znao koliko je popularan kod veteranske populacije...

Pokretanje videa... 00:30 Spektkularnim ortvaranjem u Omišu je započeo drugi Svjetski kup rukometnih veterana | Video: SKRV

- Mario Čaljkušić me zvao nekoliko puta ali zbog obaveza ranije nisam mogao doći. Sad sam obećao i nisam mogao razočarati. Želio sam doći u Omiš i izraziti svoje zadovoljstvo te komplimente, čestitati Mariju i svima koji su uključeni u organizaciju jer ovo je veliki podvig. Dokazali su da se u malom mjestu može napraviti velika stvar. Skupiti ljude sa svih kontinenata u jedan kolektivni sport kao što je rukomet, a znamo da je kolektivni sport najviši oblik socijalizacije ljudi. Tu nema mladih i starih, tu su se i stari pretvorili u mlade.

Mnogi kažu da ovdje dolaze jer imaju priliku osvojiti zlato te pobijediti olimpijske, svjetske i europske prvake...

- Rekao bih da su svi pobjednici ovdje. Kad dolaze iz dalekih zemalja ovdje nešto ih vuče. Priroda i sve to, ali i taj altruizam da su dobrodošli te da se dobro osjećaju kao kod svoje kuće. To je velika stvar i tu se ne dijele ljudi jer sport je ono što veže. To je taj olimpijski duh koji govori da treba razvijati povezanost između ljudi što ne može politika. Samo sport! I zato je to pobjeda Marija i svih koji sudjeluju tu u Omišu za veliku stvar. To je top entuzijazma, altruizma i strasti, to je više od sporta. Nije to samo doprinos samo turizmu nego i više. Da je više sporta bilo bi i više pravde u svijetu.

Mnogi su došli pozdraviti Červara, zatražiti fotografiju...

- Uvijek su govorili Lino je inovativan i drugačiji. Mislim da su i vidjeli moj veliki entuzijazam, da sam živio za to. Radio sam posao koji volim i htio napraviti u tome maksimum, a mislim da sam uspio zahvaljujući igračima koje sam trenirao i kojima sam beskrajno zahvalan. Nema generala bez vojske. To je bio zajednički uspjeh generacije koja je napravila senzaciju tako da netko tko je zadnji u Europi postane za 18 mjeseci bude svjetski i olimpijski pobjednik. To znači da je nešto tu moralo biti, nije tu bilo samo potapšati igrače i kazati da idemo igrati. Bio je tu veliki posao i rad, a posebno je bilo biti inovativan jer ne vjerujem da se to nigdje može postići. Nisam nigdje više vidio to – kazao je Červar, a na pitanje je li stigao pogledali rukomet koji se igra u Omišu, brzo je dodao:

- Nije to uopće loše. Oni prkose vremenu i to mi se posebno sviđa. Imam samo komplimente za njih. Neslužbeni slogan ovog turnira je 'game is not over' i to je sjajna poruka. Ljudi preko 60 godina se bave rukometom i neka ih je što više, ne trebaju stati. To je dobro i ovo je veliki doprinos te svima poruka da budu što bolji ljudi, ne samo sportaši.

Foto: kamp rukometnih vratara

Kruna je ovo turnira koji raste iz godine u godinu, od 2017. kada je projekt krenuo u Omiš je stiglo 314 ekipa (198 muških i 116 ženskih) iz 29 država i s pet kontinenata, Europe, Azije, Afrike, Južne i Sjeverne Amerike.

- Turnir iz godine u godinu raste, istim smjerom ide i košarkaški koji je oborio rekord u trećem izdanju održanom prošlog mjeseca i nadamo se da ćemo tako nastaviti i dalje. Bilo bi nam puno lakše kada bismo mogli računati na više dvorana, ali snalazimo se s ovim što imamo i sve ukazuje na to da radimo dobar posao jer su takve i povratne informacije – kaže nam Mario Čaljkušić, čija organizacija ima potporu Vlade kao jedna od top manifestacija.

- Ljepote Hrvatske i uspjesi naših sportaša su ono po čemu nas mnogi prepoznaju u svijetu, a vi se primjer kako to spojiti u jedno. Nadam se da uživate u boravku na omiško – makarskoj rivijeri, da uživate u natjecanjima i druženju, da ćete lijepe dojmove ponijeti sa sobom i sretno se vratiti svojim obiteljima – kazao je izaslanik Ministarstva sporta i turizma Marko Žaja.

A da je tome tako potvrđuju i riječi natjecatelja:

- Treću godinu za redom dolazim u Omiš na turnir i svake godine se iznenadim iskorakom u organizaciji natjecanja. Kao mala dolazila sam u Dalmaciju s roditeljima na ljetovanje, sada dolazim s prijateljicama na turnir i ponovno proživljavam lijepe trenutke. Prekrasna priroda, sjajna organizacija, jako puno ljudi s kojima dijelim strast prema sportu i rukometu... Što više poželjeti? Možda jedino zlato, prošle godine uzele smo srebro, nadamo se da je ove godine zlato naše – kazala nam je Kitty Horvath iz mađarske ekipe Mario Net Veszprem.

- Ne živim u Rumunjskoj i ako vam kažem da planiram godišnji odmor kako bih se sastao sa svojim prijateljima i bivšim suigračima na turniru u Omišu onda vam je jasno koliko mi znači ovaj turnir, a moje oduševljenje dijele i suigrači. Fantastična priroda i more, savršena organizacija natjecanja i jako puno dragih ljudi... Za mene je to idealan odmor...- kazao je Stelian Babici iz rumunjske momčadi Golden Boys Meraspor.