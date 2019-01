Červara je razveselio Nijemac: 'Mogu li vas nešto zamoliti?'

Nešto poslije podneva hrvatski rukometaši krenuli su u šetnju prema centru Kölna. Lino im je dao slobodan dan. Izbornik Červar odlučio je da u utorak neće biti treninga, iako danas u 18 sati igraju protiv Francuza za Olimpijske igre. Uvidio je da igračima, ali i njemu treba odmora. Mentalnog odmora.



- Bavim se ja i psihologijom te sam igračima dao vremena i prostora da se osvježe, da i oni nakon svega što se dogodilo primire glavu - kaže Lino.



Temperatura se spustila na 0 stupnjeva Celzijusova, no sjeverac koji je puhao davao je osjećaj kao da je valjda -10.

Hrvatske rukometaše to nije smetalo, u trenirkama su izašli iz hotela i krenuli u šetnju. I vjerojatno je Lino u pravu, nakon svega što se dogodilo u nedjelju i ponedjeljak, porazi od Brazila i Njemačke, možda je odmor i mali odmak od rukometa baš ono što im treba.



I Červaru se dogodila jedna lijepa stvar u utorak, možda i važnija od priznanja danskih sudaca da su pogriješili i oštetili Hrvatsku. To ionako više nije važno, promijeniti se neće ništa te će Hrvatska danas protiv Francuske igrati, ne za polufinale Svjetskog prvenstva, nego za kvalifikacije za Olimpijske igre. Lina je strpljivo čekao gospodin, Nijemac u srednjim godinama. Držao je papir i prišao hrvatskom izborniku.



- Mogu li dobiti vaš autogram - pitao je.



Červaru se odmah razvukao osmijeh. Činilo se da je barem na trenutak zaboravio na Nijemce, danske suce i nanesenu nepravdu. Opet je bio onaj stari Lino. Lino koji vjeruje da ništa nije nemoguće. Da Hrvatska i nakon dva uzastopna poraza i s nekompletnom momčadi zbog ozljeda, i bez 'killera' s vanjskih pozicija, može srediti i moćne Francuze.



Dobio je onu snagu i poticaj, kojima tako lako i brzo zarazi sve oko sebe. U noći na utorak nije mogao spavati, no večer kasnije je sigurno lakše sklopio oči. Jer ima novi veliki cilj, a to je da svoju izborničku karijeru završi na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. I možda s još jednom medaljom oko vrata...