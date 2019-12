'Česi i nisu sretni sa skupinom, a još pamtim gol s Wembleyja'

Hrvatska za sada zna dva suparnika s Europskog prvenstva 2020. godine, sljedećeg ljeta 'vatreni' će zaigrati protiv Engleske i Češke. Treći suparnik iz skupine bit će poznat krajem ožujka, a to će biti Škotska, Srbija, Norveška ili Izrael. Ovisno o završnici playoffa Lige nacija koja nas očekuje u ožujku 2020. godine.

Mislim da smo dobili vrlo zanimljivu i atraktivnu skupinu, ali grupu iz koje se imamo pravo nadati odlasku u nokaut fazu Europskog prvenstva. Engleska će na Wembleyju biti vrlo 'napaljena', htjet će osvetu za poraz iz polufinala Svjetskog prvenstva iz Rusije. Budite sigurni da ni njima pobjeda iz Lige nacija nije previše značila. Nitko od nas tada još nije znao što je uopće Liga nacija, ovo će biti nešto sasvim drugačije - kaže Andrej Kramarić, pa nastavlja:

- Češka? To je vrlo dobra reprezentacija, imali smo ih prilike upoznati na Europskom prvenstvu u Francuskoj 2016. godine. Najskuplji igrač prema Transfermarktu im je moj suigrač iz Hoffenheima Pavel Kaderabek koji je vrlo zahvalan desni bek, stalno juri 'gore-dolje' po svojoj strani. No, o njima dovoljno govori kada im je i on najskuplji pojedinac. Evo, pričali smo malo na doručku, i ne izgleda mi previše zadovoljan cijelom skupinom, haha.

- Naravno da mi to sve nosi određene uspomene, stadion je čudesan, atmosfera sjajna. I da je to gol koji ću dugo pamtiti. Vjerujem da ćemo tu imati velik broj naših navijača, pa da će 'kockice' vijoriti Wembleyjem. Kažem, bit će to jako zanimljiva utakmica, otvaranje velikog natjecanja uvijek nosi određenu neizvjesnost. A kao i uvijek, uz maksimalan respekt Englezima tu će se nešto i nas pitati.

Četvrti sudionik skupine D bit će Škotska, Srbija, Norveška ili Izrael...

- Vidjet ćemo kako će to ispasti, za to moramo čekati do ožujka. Gledajte, nekako ne bih volio Škotsku, oni bi bili domaćin u Glasgowu, a s njima imamo i negativan skor u povijesti. Utakmica sa Srbijom bi djelovala zanimljivo, nikada nisam igrao protiv njih, a s njima se stvarno nikada ne zna. Znaju odigrati jako dobro, ali znaju i potpuno razočarati. Mislim kako bi nam Izrael ili Norveška bolje 'legli' u skupini, haha.

- Ma to je odlično, mislim da svi možemo biti zadovoljni što ćemo igrati u ta dva grada. Nećemo puno letjeti poput nekih drugih reprezentacija, od početka ćemo biti koncentrirani na Otoku, lakša će nam biti i prilagodba, a i završnica Europskog prvenstva se igra u Londonu. Dobro, idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu, ali baš mi je drago što ćemo na koncu igrati u ta dva grada.

A kako vam se sviđa ovakvo Europsko prvenstvo koje se igra po cijeloj Europi?

- Ja sam apsolutno protiv toga. Na ovaj se način gubi nekakva draž, ne razumijem ovakvu odluku. Meni je najbolji osjećaj kada se turnir igra u jednoj zemlji, pa onda putujete tom državom, na svakom koraku osjećate da ste dio velikog natjecanja. A lakše je i za navijače koji ne moraju letjeti diljem Europe. Evo, gledao sam i taj ždrijeb, pola toga se znalo unaprijed, meni se to ne sviđa. I gube se emocije.

Hrvatska je uspješno odradila kvalifikacije, u prvi plan izbacila neka nova lica (Livaković, Barišić, Vlašić, Petković...) kojih nije bilo ili nisu imali minutaže (kao Livaković) na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. A neki važni pojedinci poput vas ili Šime Vrsaljka nisu previše sudjelovali na putu do Eura...

- I poslije Rusije sam rekao da će Hrvatska uvijek biti nogometna sila. Evo, mi smo ostali bez Ćorluke, Mandžukića i Subašića, puno je bilo ozlijeđenih, a opet smo stigli na novo veliko natjecanje. Pojavili su se novi dečki, odradili odličan posao i svaka im čast. Pa mi smo neke utakmice u kvalifikacijama odigrali na jako visokoj razini, bili dojmljiviji nego u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Rusiji. I to me čini optimistom, vjerujem da smo svi željni još jednog velikog rezultata.

A kako gledate na daljnju fazu turnira? Ako budemo prvi idemo na drugog iz 'skupine smrti' (Portugal, Francuska, Njemačka...), a ako budemo drugog idemo na drugog iz skupine E u kojoj se za sada nalaze Španjolska, Poljska i Švedska...

- Sigurno da na prvu izgleda da je bolje biti drugi, pa imati lakšeg suparnika u osmini finala. To je realnost, ali ne treba sada tako gledati. Idemo utakmicu po utakmicu, želimo pobjedu po pobjedu. Sasvim je jasno da će prva utakmica s Englezima na Wembleyju na neki način i odrediti daljnji tijek našeg boravka na Europskom prvenstvu, a mi i ovoga puta želimo otići daleko. Jako daleko.

Vi ste opet u pravoj formi, u subotu ste zabili protiv Fortune Düsseldorf. A to vam je četvrti prvenstveni gol u isto toliko nastupa...

- Glavno mi je da sam se vratio na pravi način, koljeno je u redu. I tu više nema nikakvih problema - završio je optimistični Kramarić.