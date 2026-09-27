Česi nakon poraza od 'vatrenih': 'Ako odete na pet dana kod kuhara, nećete naučiti kuhati'

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom je otvorila novo izdanje Lige nacija. U susretu odigranom u Pragu pred više od 15.000 navijača, "vatreni" su svladali Češku 2-1. Dok su hrvatski igrači slavili važna tri boda, češki mediji i igrači fokusirali su se na neuspješan debi novog izbornika Santija Denije i šokantnu završnicu u kojoj im je poništen gol za izjednačenje.

Prerana euforija i debi novog izbornika

Većina čeških medija u svojim izvještajima naglašava kako premijera španjolskog stručnjaka na klupi reprezentacije nije prošla prema idealnom planu. Portal iSport otvoreno ističe kako dobar nastup u drugom poluvremenu na kraju nije donio bodove protiv jakog protivnika iz Europe.

Sličan ton ima i CNN Prima News koji donosi kratak zaključak o neuspjeloj premijeri domaće momčadi. Sport.cz svoju je najveću pažnju posvetio dramatičnoj završnici utakmice pred brojnim gledateljima. Naime, u samim zadnjim minutama Matěj Radosta zatresao je mrežu za 2-2, no radost domaćih vrlo je kratko trajala jer je sudac poništio taj gol zbog zaleđa Adama Hložeka.

Proces učenja uz individualne pogreške

Izbornik Denia pokušao je nakon utakmice pronaći određene pozitivne strane u igri svoje momčadi. Španjolac je u prvoj utakmici dao priliku nekolicini debitanata, jasno pokazavši svim igračima da nitko nema zajamčeno mjesto u prvom sastavu reprezentacije.

​- Očito je da nismo zadovoljni rezultatom. Ali sada je najvažniji naš razvoj - istaknuo je novi izbornik Češke.

Kapetan Vladimír Coufal bio je osjetno kritičniji prema izvedbi svoje momčadi na terenu, posebno naglasivši iznimno velik broj obrambenih i individualnih pogrešaka koje su neposredno prethodile golovima Hrvatske.

​- Jednostavno smo u procesu učenja. Kad odete na pet dana kod poznatog kuhara, nećete odmah naučiti kuhati. Dajte nam vremena - slikovito je opisao situaciju Coufal.

Strijelac jedinog gola za domaćine Adam Karabec dodao je kako ovakav poraz boli, ali da su pokazali ideju kojom se žele predstaviti na terenu i protiv najjačih suparnika. Češki golman Lukáš Horníček saznao je da će braniti tek dva sata prije samog početka utakmice, ali tvrdi da mu je takav hrabar potez trenera pomogao da ostane maksimalno koncentriran do kraja.

Modrićeva čarolija i Pašalićev pobjednički gol

S druge strane terena, apsolutni hrvatski junaci večeri bili su Luka Modrić i Marco Pašalić. Kapetan "vatrenih" sjajno je zabio gol za vodstvo momčadi u 47. minuti, što mu je bio impresivni 30. gol u čak 203. nastupu za reprezentaciju Hrvatske. Strani mediji odmah su se raspisali o njegovoj nevjerojatnoj formi, redovito ga nazivajući bezvremenskim igračem koji i u kasnijim igračkim godinama lagano odlučuje velike utakmice na najvišoj mogućoj razini.

Ovu tešku utakmicu ipak je potpuno prelomio krilni igrač Marco Pašalić, koji je u 77. minuti odlično pratio akciju i onda snažno glavom pospremio točan centaršut Ivana Perišića u suprotni kut za veliko slavlje i konačnu pobjedu.

​- Taman sam komentirao u svlačionici sa suigračima da sam napravio dobro djelo s ovim golom jer mi je ono protiv Paname ostalo dosta dugo u glavi. Valjda sam sad podmirio dugove - rekao je Pašalić nakon utakmice.

*uz korištenje AI-ja