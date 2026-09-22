Česi u problemu uoči dvoboja s 'vatrenima': To nam komplicira situaciju, ali smo iskusni...

Hrvatsku ovog vikenda čeka otvaranje Lige nacija susretom protiv Češke. Utakmica je na rasporedu u subotu od 20.45 sati, a igra se u Pragu. 'Vatrene' će po prvi puta predvoditi novi izbornik Slaven Bilić koji je naslijedio Zlatka Dalića, a uoči susreta otpala su mu nekoliko igrača. Zbog ozljeda nije mogao računati na Martina Erlića i Josipa Juranovića pa su priliku dobili Marin Pongračić, Kristijan Jakić i Lovro Majer koji se vratio u reprezentaciju.

Međutim, probleme u igračkom kadru ima i češki izbornik Santi Denia. Španjolac na češkoj klupi morao je pozvati čak šest novih imena nakon što su mu neki otkazali zbog zdravstvenih razloga.

S popisa su otpali David Zima, Tomáš Vlček, David Jurásek, Lukáš Provod, Denis Višinský i Tomáš Chorý, a zamijenili su ih Ondřej Kričfaluši, Martin Šubert, Jiří Sláma, Daniel Vašulín, Martin Vitík i Václav Sejk.

Česi su za novi reprezentativni ciklus napravili čak 11 promjena, a ako će se uspoređivati popis s onim sa Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ostalo je samo 15 igrača koji su nastupili na Mundijalu te će konkurirati protiv Hrvatske.

- To nam, naravno, komplicira situaciju jer je puno promjena. Tražimo rješenja, ali smo dovoljno iskusni u reprezentaciji i bili smo svjesni da će se to događati kako se utakmica bude približavala - rekao je pomoćni trener češke reprezentacije Radek Bejbl.

Podsjetimo, utakmica se igra u subotu od 20.45 sati. Nakon Češke, Hrvatsku čeka susret s aktualnim svjetskim i europskim prvakom Španjolskom (29. rujna), pa onda s Engleskom na Rujevici (3. listopada) te opet sa Španjolskom tri dana kasnije.