ČESI ZA POVIJEST Osvojio zlato u Hrvatskoj, debitira protiv Bilića

Bivši izbornik španjolskih mlađih reprezentacija Santi Denia imenovan je izbornikom češke reprezentacije, objavio je u petak Češki nogometni savez (FACR). Ovaj 52-godišnji Španjolac postaje prvi strani trener na čelu češke reprezentacije, a potpisao je dvogodišnji ugovor s mogućnošću produljenja. Na tom mjestu će naslijediti Miroslava Koubeka, koji je odstupio nakon Svjetskog prvenstva 2026., na kojem je momčad ispala u grupnoj fazi.

- Velika mi je čast biti ovdje. Češki nogomet ima bogatu povijest i iznimno sam motiviran ovim projektom. Jedina mi je želja što prije početi s radom.

Denia, koji je predvodio španjolsku olimpijsku reprezentaciju do zlata na Igrama u Parizu 2024., prve će utakmice voditi u rujnu, kada će Češka u Ligi nacija ugostiti Hrvatsku 26. rujna (to će ujedno i Slavenu Biliću biti drugi debi), potom će igrati s Engleskom.

Češka reprezentacija će se u Ligi nacija susresti i sa svjetskim i europskim prvacima Španjolcima, što će donijeti ogled Denije i njegova bivšeg kolege Luisa de la Fuentea.

- Rođen sam u Španjolskoj i 15 sam godina radio za tamošnji savez (osvojio i Euro U-17 u Hrvatskoj 2017., op.a.), no sada su stvari drukčije. Želim pobijediti Španjolsku - rekao je Denia koji je velik dio svoje igračke karijere proveo u Atlético Madridu (1995.-2004.), i s njim je 1996. godine osvojio naslov prvaka Španjolske. Za španjolsku reprezentaciju nastupio je dvaput.

Broos više neće biti južnoafrički izbornik

Južnoafrički izbornik Hugo Broos izjavio je da neće produljiti ugovor za tu dužnost na kada istekne, objavio je u petak Južnoafrički nogometni savez.

Belgijac Broos (74) vodio je reprezentaciju Južne Afrike (poznatu kao "Bafana Bafana") od svibnja 2021. te ih doveo do trećeg mjesta na Afričkom kupu nacija 2023. godine, kao i do plasmana u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva 2026., gdje su ispali u šesnaestini finala nakon poraza od Kanade.

Foto: DANIEL COLE

Južnoafrički nogometni savez navodno je ponudio Broosu produljenje ugovora do završetka Afričkog kupa nacija 2027., koji se održava u srpnju te godine, no on je umjesto toga odlučio okončati svoju profesionalnu trenersku karijeru, baš kao što je i najavljivao prije početka Svjetskog prvenstva.

Broos je postao najstariji trener koji je ostvario pobjedu na svjetskom prvenstvu sa 74 godine i 75 dana, kada je njegova momčad svladala Južnu Koreju u posljednjoj utakmici skupine A.

Sljedeći izazov za reprezentaciju Južne Afrike početak je kvalifikacija za Afrički kup nacija 2027., koje kreću domaćom utakmicom protiv Gvineje krajem rujna.