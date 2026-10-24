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Foto: Instagram
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Češka internetska senzacija za 24sata: 'Obožavam Makarsku. Hajduk ili Dinamo? Joooj!'

Piše Mato Galić,

Čehinja Sabina Jakšova otkrila je za 24sata kako je postala internetska senzacija nakon viralnog intervjua, a u razgovoru je podijelila i svoja razmišljanja o nogometu, ljubavnom životu te vezi s Hrvatskom

Jedan nogometni intervju bio je dovoljan da Čehinja Sabina Jakšova (29), kreatorica sadržaja za društvene mreže češkog drugoligaša FK Viagem Usti nad Labem, postane internetska senzacija. Snimka na kojoj trener tijekom razgovora s njom teško odvaja pogled od njezina dekoltea munjevito se proširila društvenim mrežama.

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