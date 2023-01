Čehinji najveće ovacije ispred čarobnog HNK, Leona konačno nije 15.: 'Nemojte nas otpisati!'

Hrvatska skijašica Leona Popović kao trinaesta će startati na slalomu Svjetskog kupa na Sljemenu i tako je konačno prekinula to prokletstvo izvlačenja brojeva. Ove sezone je većinu utrka započela s brojem 15 dok je jednom bila 14., a 18-godišnja Zrinka Ljutić ima startni broj 17.

Prvi od dva slaloma Snow Queen Trophyja otvorit će slovenska skijašica Ana Bucik. Nakon nje će se niz stazu spustiti Slovakinja Petra Vlhova pa Šveđanka Anna Swenn Larsson, Švicarka Wendy Holdener, Austrijanka Katharina Liensberger, Njemica Lena Duerr i Amerikanka Mikaela Shiffrin, trenutačno vodeća i u redoslijedu slaloma, ali i u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa.

- Nije loše, meni je broj 13 inače sretan. Iako se uvijek može bolje mogu reći da je sezona dosad bila odlična, a i u srijedu ću napasti najjače što mogu. Imam dobar startni broj i vjerujem da će staza dotad dobro izdržati - rekla je Leona Popović tijekom izvlačenja startnih brojeva ispred čarobnog Hrvatskog narodnog kazališta.

Zrinka Ljutić će startati kao 17. što je također čini zadovoljnom prije utrke u srijedu.

„Sljeme mi je najdraža utrka. Posebna je u svakom slučaju i ponosna sam na nju. Spremna sam i vjerujem u glasno navijanje. Start je spušten zbog manjka snijega u tom dijelu staze, ali svejedno će staza biti duga. I vjerujem da će sve biti dobro - rekla je Ljutić.

Hrvatska nema postolje u ženskom skijanju na Sljemenu od 2007. godine. Velika su očekivanja od Leone i Zrinke, a pogotovo ove čudesne 18-godišnjakinje koja je ove sezone nekoliko puta ušla u TOP 10. To je postao standard, a želja je napraviti korak više i domoći se postolja.

- Ne čitam više članke o sebi, prestala sam to raditi. Ne opterećuje me to, ja prva želim pobijediti prvije svih novinara i navijača. Znam da mogu doći do postolja i da je samo pitanje vremena. Spremna sam, nadam se da će sve proći dobro. Mnogi ljudi su naporno radili da bi se u ovakvim teškim ljudima održala utrka. Svaka čast svima. Tko je favorit? Shiffrin, Duerr, Holdener. Leona i ja nismo daleko pa nas nemojte otpisati ha-ha - rekla je Zrinka.

Vodeća u redoslijedu slaloma trenutačno je Amerikanka Mikaela Shiffrin koja ima 425 bodova. Slijede je Švicarka Wendy Holdener s 370 i Slovakinja Petra Vlhova s 280 bodova. Obje hrvatske skijašice trenutačno su među deset najboljih svjetskih slalomašica, Leona Popović je deveta sa 130 bodova, dok je Zrinka Ljutić sa 128 bodova na desetom mjestu.

Prva vožnja u srijedu kreće u 12.30 sati, a druga u 16.30 sati. Drugi slalom se vozi tijekom četvrtka kada je prva vožnja na rasporedu u 15 sati, a druga u 18 sati.

