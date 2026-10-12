Češki gazda servirao je treneru bujnu voditeljicu. Pogledajte ga

Trener češkog kluba jedva je ostao pribran pred voditeljicom u dekolteu, a viralni video i suludi marketing vlasnika zapalili su mreže
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Snimka intervjua s trenerom češkog nogometnog kluba Ústí nad Labem postala je pravi hit na društvenim mrežama. Naime, 43-godišnji trener David Ouhla jedva je uspijevao zadržati koncentraciju dok je davao izjavu atraktivnoj televizijskoj voditeljici čiji je dekolte bio u krupnom planu.
| Foto: Instagram
Snimka intervjua s trenerom češkog nogometnog kluba Ústí nad Labem postala je pravi hit na društvenim mrežama. Naime, 43-godišnji trener David Ouhla jedva je uspijevao zadržati koncentraciju dok je davao izjavu atraktivnoj televizijskoj voditeljici čiji je dekolte bio u krupnom planu. |
Foto: Instagram
Snimka intervjua s trenerom češkog nogometnog kluba Ústí nad Labem postala je pravi hit na društvenim mrežama. Naime, 43-godišnji trener David Ouhla jedva je uspijevao zadržati koncentraciju dok je davao izjavu atraktivnoj televizijskoj voditeljici čiji je dekolte bio u krupnom planu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Klub je poznat po tome što zgodna voditeljica Sabina Jaksova, koju na Instagramu prati oko 38.000 ljudi, intervjuira trenere i igrače poslije svakog dvoboja, a ovaj put se trener domaće momčadi našao na pravom iskušenju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na viralnoj snimci može se vidjeti kako 43-godišnji strateg daje izjavu, ali se cijelo vrijeme bori da pogled zadrži na licu sugovornice. Kadar je snažno naglašavao njezin dekolte, što je prilično otežalo posao treneru koji je pokušavao zadržati ozbiljan izraz lica. Korisnici društvenih mreža odmah su počeli dijeliti snimku uz brojne šaljive komentare.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Mnogi su istaknuli da treneru nije bilo nimalo lako ostati fokusiran na sportska pitanja u tako neugodnoj situaciji. Zanimljivo je da iza cijele priče stoji vlasnik kluba Přemysl Kubáň, koji je poznat po prilično neobičnim potezima kada je u pitanju promocija momčadi. Angažman zavodljivih voditeljica za intervjue nakon utakmica samo je dio njegovog plana za privlačenje pažnje javnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Uprava od voditeljica traži izazovno odijevanje, a jedna od njih ranije je izjavila kako ima svoje granice, ali se trudi stvari shvatiti s dozom humora. Kubáň je prošle godine organizirao da helikopter s novim dresovima sleti izravno na teren neposredno prije prvenstvene utakmice. Uz to, igrače i poznate goste na stadion prevozi posebna klupska limuzina.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nevjerojatan marketinški potez češki tim napravio je i neposredno prije same utakmice s Opavom. Uprava kluba objavila je da svatko tko tetovira novi klupski logo dobiva besplatan doživotni ulaz na sve domaće utakmice. Ovu nesvakidašnju ideju osmislio je upravo vlasnik Kubáň.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Mislim da je bila moja ideja, već sam to rekao prije otprilike dvije godine, da tetoviramo ljude klupskim logom. Sad im konačno možemo dati pravu tetovažu u obliku najelegantnijeg logotipa u Češkoj, koji će biti predstavljen tijekom utakmice - rekao je vlasnik kluba. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram