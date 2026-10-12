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FOTO: PROVOKATIVNA SABINA

Češki gazda servirao je treneru bujnu voditeljicu. Pogledajte ga

Trener češkog kluba jedva je ostao pribran pred voditeljicom u dekolteu, a viralni video i suludi marketing vlasnika zapalili su mreže
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Češki gazda servirao je treneru bujnu voditeljicu. Pogledajte ga
Snimka intervjua s trenerom češkog nogometnog kluba Ústí nad Labem postala je pravi hit na društvenim mrežama. Naime, 43-godišnji trener David Ouhla jedva je uspijevao zadržati koncentraciju dok je davao izjavu atraktivnoj televizijskoj voditeljici čiji je dekolte bio u krupnom planu. | Foto: Instagram
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Snimka intervjua s trenerom češkog nogometnog kluba Ústí nad Labem postala je pravi hit na društvenim mrežama. Naime, 43-godišnji trener David Ouhla jedva je uspijevao zadržati koncentraciju dok je davao izjavu atraktivnoj televizijskoj voditeljici čiji je dekolte bio u krupnom planu. | Foto: Instagram
Komentari 4

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