Češki gazda servirao je treneru bujnu voditeljicu. Pogledajte ga

Mnogi su istaknuli da treneru nije bilo nimalo lako ostati fokusiran na sportska pitanja u tako neugodnoj situaciji. Zanimljivo je da iza cijele priče stoji vlasnik kluba Přemysl Kubáň, koji je poznat po prilično neobičnim potezima kada je u pitanju promocija momčadi. Angažman zavodljivih voditeljica za intervjue nakon utakmica samo je dio njegovog plana za privlačenje pažnje javnosti. | Foto: Instagram