Češki izbornik nije se osvrnuo na Hrvatsku: Strašna šteta...

Češka je pred domaćom publikom u Pragu poražena od Hrvatske (1-2), a zanimljivo, osim što je izborniku 'vatrenih' Slavenu Biliću ovo bio drugi debi na izborničkoj klupi, svoj debi imao je češki izbornik Santi Denia.

Hrvatska je povela golom kapetana Luke Modrića u 47. minuti, a onda je slijedilo brzo vraćanje Čeha i gol Karabeca u 54. minuti. Marco Pašalić doveo je Hrvatsku opet u prednost u 77. minuti, pa su Česi opet šokirali ekspresnim golom Radoste u 79. minuti, ali gol za izjednačenje im je poništen nakon aktivacije VAR-a zbog suđenog zaleđa.

Češki izbornik Denia, koji je inače rođen u Španjolskoj, nije sakrivao razočarenje rezultatom u Pragu.

- Strašna šteta je da nismo izborili pozitivan rezultat. Željeli smo pobijediti i mislim da smo dobro izgledali. Ova momčad ima kvalitetu, odlučili su detalji. Ponosan sam na sve igrače, naravno da nismo zadovoljni rezultatom, ali najvažnije je da napredujemo i da budemo bolji - rekao je na konferenciji nakon susreta.

Zanimljivo, nije se uopće dotaknuo Hrvatske nego je fokus bio samo na njegovoj momčadi.

- Mi smo na pravom putu, fokusirani smo na svoje ideje. Puno razgovaramo s igračima, ukazujemo im na detalje, oni su nekad ključni. Rezultat nije bio zadovoljavajuć, ali ovo je način na koji mi želimo igrati - zaključio je Španjolac na češkoj klupi.