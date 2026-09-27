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NAKON PORAZA

Češki izbornik nije se osvrnuo na Hrvatsku: Strašna šteta...

Piše Issa Kralj,
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Češki izbornik nije se osvrnuo na Hrvatsku: Strašna šteta...
Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Ponosan sam na sve igrače, naravno da nismo zadovoljni rezultatom, ali najvažnije je da napredujemo i da budemo bolji , rekao je Santi Denia

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Češka je pred domaćom publikom u Pragu poražena od Hrvatske (1-2), a zanimljivo, osim što je izborniku 'vatrenih' Slavenu Biliću ovo bio drugi debi na izborničkoj klupi, svoj debi imao je češki izbornik Santi Denia

Prag: Luka Modrić protiv Češke zabio 30. gol za reprezentaciju Prag: Luka Modrić protiv Češke zabio 30. gol za reprezentaciju Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska je povela golom kapetana Luke Modrića u 47. minuti, a onda je slijedilo brzo vraćanje Čeha i gol Karabeca u 54. minuti. Marco Pašalić doveo je Hrvatsku opet u prednost u 77. minuti, pa su Česi opet šokirali ekspresnim golom Radoste u 79. minuti, ali gol za izjednačenje im je poništen nakon aktivacije VAR-a zbog suđenog zaleđa. 

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Češki izbornik Denia, koji je inače rođen u Španjolskoj, nije sakrivao razočarenje rezultatom u Pragu. 

- Strašna šteta je da nismo izborili pozitivan rezultat. Željeli smo pobijediti i mislim da smo dobro izgledali. Ova momčad ima kvalitetu, odlučili su detalji. Ponosan sam na sve igrače, naravno da nismo zadovoljni rezultatom, ali najvažnije je da napredujemo i da budemo bolji - rekao je na konferenciji nakon susreta. 

Zanimljivo, nije se uopće dotaknuo Hrvatske nego je fokus bio samo na njegovoj momčadi. 

- Mi smo na pravom putu, fokusirani smo na svoje ideje. Puno razgovaramo s igračima, ukazujemo im na detalje, oni su nekad ključni. Rezultat nije bio zadovoljavajuć, ali ovo je način na koji mi želimo igrati - zaključio je Španjolac na češkoj klupi.

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