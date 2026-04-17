Češki prvak uživat će u scenariju kojeg sanjamo za HNL! A prvaka Srbije čeka nikad teži posao...

Piše Luka Tunjić,
Češki prvak uživat će u scenariju kojeg sanjamo za HNL! A prvaka Srbije čeka nikad teži posao...
Hrvatska je na 20. mjestu s 28.156 bodova, a Srbija je doživjela kolaps u ovoj europskoj sezoni te pala na 24. mjesto. To znači kako će srpski prvak od 2027. započeti europske kvalifikacije već u prvom pretkolu

U četvrtak smo doznali sve parove Europske te Konferencijske lige, čime je zaključena i Uefina ljestvica nacionalnih koeficijenata za sezonu 2027./2028. Puno razloga za slavlje imaju u Češkoj, koja je osigurala status top 10 lige u Europi, dok je Grčka ostala "kratkih ruku".

Naime, prema podacima koje je objavila stranica Football Meets Data, češki prvak u sezoni 2026./2027. imat će zajamčeno izravno mjesto u ligaškoj fazi Lige prvaka! To je ogromna stvar za češku ligu, koja je već godinama u uzletu. S druge strane, razočarana je Grčka, koja je ostala na 11. mjestu sa samo 0,113 bodova zaostatka. 

Dobro stoji, unatoč ratnom stanju, i ukrajinska liga, koja je osigurala mjesto među 23 najbolje lige, ponajviše zahvaljujući Šahtaru, koji je izborio polufinale Konferencijske lige u kojem će odmjeriti snage s Crystal Palaceom. To znači da će ukrajinski prvak europsko putovanje započeti u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka.

Hrvatska je na 20. mjestu s 28.156 bodova, a Srbija je doživjela kolaps u ovoj europskoj sezoni te pala na 24. mjesto. To znači kako će srpski prvak od 2027. započeti europske kvalifikacije već u prvom pretkolu, što je osjetni korak unatrag za srpsku ligu. Ipak, izuzetak bi bila Crvena zvezda, koja ima visoki klupski koeficijent.

Zvezda zahvaljujući tom koeficijentu može preskočiti prva pretkola kroz takozvano "rebalansiranje" mjesta. Štoviše, beogradski klub dobro kotira i za izravan plasman u Ligu prvaka. Ipak, na putu mu stoje Rangersi, Šahtar i Ferencvaroš, koji su također blizu titula u svojim ligama, uz bolji europski koeficijent.

Komentari 5
