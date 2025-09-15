Obavijesti

Sport

Komentari 0
TURNIR U ČEŠKOJ

Četiri nove rukometašice na popisu Obrvana, bez kapetanice

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Četiri nove rukometašice na popisu Obrvana, bez kapetanice
10
Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Hrvatske rukometašice okupljene za turnir u Češkoj, unatoč ozljedama ključnih igračica! Hoće li mlade snage uspjeti nadomjestiti iskusne igračice

Nakon punih pet mjeseci i susreta dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, hrvatska ženska rukometna reprezentacija ponovno je na okupu kako bi se pripremila za turnir u Češkoj. Već po tradiciji, okupljanje je bilo ispred Zimskog plivališta Mladost u Zagrebu odakle je reprezentacija produžila put do Preloga. Tu će boraviti i trenirati do četvrtka kada putuje u Češku na turnir u Chebu. Uz domaćina i Hrvatsku na tom turniru još nastupaju i reprezentacije Norveške i Turske.

Izbornik Ivica Obrvan pozvao je 20 igračica na ovo okupljanje. Među njima je nekoliko novih imena poput Petre Frančić (ŽRK Osijek), Hannah Vuljak (RK Podravka), Andrea Pavković (Hypo No) i Ema Balaško (RK Lokomotiva Zagreb). Nažalost, reprezentacija je bitno oslabljena ozljedama kapetanice Katarine Ježić, Mie Brkić i Klare Birtić.

Okupljanje ženske rukometne reprezentacije
Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

- Veselimo se jer imamo pripremni turnir što nismo imale u posljednje vrijeme. Jako mi je žao što nismo kompletne da možemo točno vidjeti gdje smo i što smo. Žao mi je što nam cure ne mogu pomoći, ali vjerujem da će svi koji su tu dati sve od sebe. Dobro je da imamo tu mlade cure da vidimo koliko nam mogu pomoći. Ovo je dobar test da vidimo gdje smo i šta smo, nadam ase da ćemo izvući najbolje iz tih utakmica, rezultat nije možda najbitniji, nego forma i struktura - kazala je Dajana Milosavljević.

- Malo su nas ozljede poljuljale, ali vjerujem da će svaka od nas koja je ovdje dati svoj maksimum i da će pokušati nadomjestiti taj izostanak. Dobro će nam doći te utakmice da vidimo gdje smo i da vidimo za dalje na koji način se pripremati. Svjetsko prvenstvo je u 12 mjesecu, brzo će to proći - nadovezala se Andrea Šimara.

Okupljanje ženske rukometne reprezentacije
Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Nakon tri dana zajedničkih treninga, reprezentacija će u četvrtak otputovati na turnir u Cheb. U tri dana odigrat će tri susreta. U petak 19. rujna u 20 sati čeka je domaćin Češka. Dan kasnije u istom terminu igra se protiv Norveške, a u nedjelju 21. rujna u 13 sati protiv Turske.

Hrvatske rukometašice potkraj godine očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu koje zajednički organiziraju Njemačka i Nizozemska. Hrvatska se nalazi u vrlo zahtjevnoj skupini s Danskom, Rumunjskom i Japanom.

Popis hrvatske ženske seniorske reprezentacije

  • Lucija Bešen (RK PODRAVKA VEGETA)
  • Petra Marinović (RK PODRAVKA VEGETA)
  • Lea Zetović (RK LOKOMOTIVA)
  • Andrea Šimara (RK PODRAVKA VEGETA)
  • Katja Vuković (RK PODRAVKA VEGETA)
  • Petra Frančić (ŽRK OSIJEK)
  • Kristina Prkačin (RK PODRAVKA VEGETA)
  • Tina Barišić (RK PODRAVKA VEGETA)
  • Dejana Milosavljević (HC DUNAREA BRAILA)
  • Katarina Pavlović (ALBA FEHERVAR KC)
  • Tena Petika (SV UNION HALLE NEUSTADT)
  • Hannah Vuljak (RK PODRAVKA VEGETA)
  • Iva Bule (RK DALMATINKA)
  • Iva Zrilić (RK LOKOMOTIVA)
  • Andrea Pavković (HYPO NO)
  • Josipa Mamić (RK PODRAVKA VEGETA)
  • Lara Burić (RK LOKOMOTIVA)
  • Ana Debelić (RK PODRAVKA VEGETA)
  • Sara Šenvald (RK PODRAVKA VEGETA)
  • Ema Balaško (RK LOKOMOTIVA)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dinamo - Gorica 1-2: Povijesna pobjeda gostiju na Maksimiru, 'modri' nisu pobjegli Hajduku
KIKS 'MODRIH'

Dinamo - Gorica 1-2: Povijesna pobjeda gostiju na Maksimiru, 'modri' nisu pobjegli Hajduku

Pozo (21.) i Trontelj (47.) doveli su Goričane u vodstvo 2-0, a Kulenović je zabio gol nakon manje od 20 sekundi na travnjaku u 57. minuti nakon što je ušao s klupe. Stojković je u 62. dobio crveni karton
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Dinamova bajka je završena: Villar i Mišić ne funkcioniraju skupa, klinac jedini ispao frajer
KOMENTAR

Dinamova bajka je završena: Villar i Mišić ne funkcioniraju skupa, klinac jedini ispao frajer

DINAMO - GORICA 1-2 Dinamo je vezni red popunio najskupljim pojačanjima, igračima koji su igrali nogomet na visokoj razini, ali puno toga i dalje ne funkcionira u igri 'modrih'. A kad je bilo gusto, jedini je vukao mladi Portugalac...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025