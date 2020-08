Četvrtu godinu zaredom - utrka vlasnika i njihovih pasa na plaži

Ne propustite nesvakidašnje natjecanje koje se održava četvrtu godinu za redom, Monty Underdog Marathon - utrka vlasnika i njihovih pasa na plaži Monty's Beach Crikvenica. Crikvenica, 23. kolovoza 2020. u 18:00 sati

<p>Neuobičajena je to utrka u kojoj glavnu ulogu imaju četveronožni ljubimci događa se ovaj tjedan u Crikvenici. Na svjetski poznatoj plaži za pse Monty's Beach u nedjelju 23. kolovoza održava se plivačko natjecanje pasa i vlasnika, s početkom u 18 sati. Radi se o četvrtom takvom natjecanju u Hrvatskoj, nakon što je prošle godine pseći maraton održan na istoimenoj plaži na Rabu.</p><p>Prijavljeni natjecatelji krenut će sa početka Monty plaže odakle će psi i njihovi vlasnici trčati 300 metara do obale i nakon toga skakati sa vrha rive te plivati 300 metara do cilja smještenog na žalu plaže. One najbrže, naravno, očekuju vrijedne nagrade sponzora. </p><p>No, tu natjecanju nije kraj jer su organizatori pripremili dodatne, slasne, kategorije za simpatične sudionike. Nakon glavne utrke psi će se okrijepiti tortom i sladoledom te osvježiti psećom pivom, što će im dati priliku za osvajanje posebnih nagrada.</p><p>Poseban dodatak ovom eventu je gostovanje Chefa Mate Jankovića koji će biti zadužen za pripremu delicija i najboljeg barmena na regiji Dorijana Skoblara Ovo veselo događanje održava se uz podršku i potporu Grada Crikvenice, Županijske Lučke Uprave Crikvenica i TZ Kvarnera.</p>