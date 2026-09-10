Charles Leclerc preuzeo krivnju za incident s Hamiltonom u Monzi: Nekad odete predaleko

Ferrarijev vozač Charles Leclerc preuzeo je krivnju za incident s momčadskim kolegom Lewisom Hamiltonom tijekom prvog kruga Velike nagrade Italije u Monzi.

Hamilton je nakon starta utrke u borbi za treće mjesto pokušao proći prvu šikanu s unutarnje strane, ali mu je Leclerc blokirao prolaz. Nisu se dodirnuli, ali je Hamilton uletio u šljunak i pao na deveto mjesto. Britanac je nakon utrke bio ljut optuživši momčad da "nema pravila". Leclerc je u četvrtak preuzeo krivnju, poručivši kako je u žaru borbe prešao granicu.

"Razgovarao sam s Lewisom, oduvijek smo imali odličan odnos i jako ga poštujem. Rekao sam mu da u drugom zavoju nisam postupio kako je trebalo, niti onako kako bi se momčadski kolega trebalo ponašati," prenio je Sky Sport izjavu 28-godišnjeg Monegažanina.

Foto: Jakub Porzycki

"Kada ste maksimalno motivirani, kao što smo Lewis i ja, ponekad odete predaleko," dodao je.

Sedmerostruki svjetski prvak Hamilton bio je zadovoljan načinom na koji je razriješen nesporazum.

"Razgovarali smo otvoreno i riješili smo problem. Mislim da to pokazuje njegovu zrelost. Obojica želimo pružiti maksimum za ekipu," rekao je Hamilton.

Hamilton se trenutačno nalazi na trećem mjestu poretka svjetskog prvenstva formule 1 sa 191 bodom, dok je Leclerc peti sa 155 bodova.

Vodi Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) s 267 bodova, dok je drugi njegov momčadski kolega Britanac George Russell s 201 bodom.