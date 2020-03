Chelsea bijesan: Igrač napustio izolaciju kako bi igrao nogomet

Nogometna prvenstva diljem Europe su obustavljena, a mnogi klubovi poslali su svoje nogometaše u domove u izolaciju kako bi izbjegli korona virus. Glavne upute za sve su iste: Ne izlazite iz kuće!

Trener Arsenala Mikel Arteta i nogometaš Chelseaja Callum Hudson-Odoi bili su pozitivni na korona virus, a upravo su ta dva kluba najopreznije pristupila ovoj pandemiji. Svi igrači poslani su kućnu karantenu na dva tjedna jer postoji mogućnost od širenja zaraze.

Mladi igrač Chelseaja Mason Mount (20) očito nije mogao izdržati u izolaciji pa je odlučio testirati živce čelnika 'plavaca'. Veznjak je otišao iz karantene na igralište i zaigrao je nogomet s dječacima, a time je razbjesnio svog poslodavca i sad mu prijeti paprena kazna.

Chelsea have reportedly been left furious after Mason Mount left his self-isolation for park kickabout with West Ham's Declan Rice. pic.twitter.com/lFJD7vkVXE