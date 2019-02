Chelsea ga je oderao po džepu: Kepi kazna od 1,5 milijun kuna

Napokon je stigao rasplet incidenta iz finala Carabao kupa u kojem je Kepa Arrizabalaga odbijao izaći s terena uoči izvođenja penala na što je njegov trener Maurizio Sarri u potpunosti poludio.

Ipak, pokušavao je Sarri kasnije smiriti tenzije, a isto je radio i Kepa.

- Znam kako to izgleda ljudima koji nisu upućeni, nije baš najbolja slika. Pričao sam s trenerom, mislim da je sve to nesporazum. Znam da pričaju sad o tome na televiziji, na društvenim mrežama, no ja sam tu kako bih sve objasnio i kako bih rekao da nisam imao namjeru suprotstavljati se treneru. Ja sam htio reći da sam u redu, on je mislio da nisam. To je bilo u napetim trenutcima, puno se toga događalo - rekao je Kepa nakon utakmice.

No baš nitko ne vjeruje Sarriju, a ni Keppi.

Za jedan nesporazum, klub je golmana dobro udario po džepu... Morat će Kepa platiti čak 190 tisuća funti, što je preko milijun i pol kuna! Odnosno, barem će mu klub olakšati birokratske probleme pa 24-godišnjak neće kaznu morati platiti, već će samo - ostati bez plaće jedan tjedan, a ona na tjednoj bazi iznosi upravo toliko, javlja Sun.

- Iako je sve to bio nesporazum napravio sam veliku grešku onakvim ponašanjem u toj situaciji. Zbog toga sam danas uzeo vremena te se ispričao Willyju (Caballeru), treneru, suigračima te klubu. Sada želim isto napraviti i s navijačima - rekao je Arrizabalaga za službenu stranicu kluba te zaključio:

- Naučit ću ih ovog slučaja i prihvaćam svaku kaznu koju klub smatra primjerenom.

Sarri je sada isto bio smiren oko situacije, no kako prenosi Sun nakon utakmice je u svlačionici ponovno poludio na mladog Španjolca. Puste priče o nesporazumu i ne zvuče tako istinite...